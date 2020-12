Cristiano Ronaldo Cela suscite à nouveau une controverse en passant Noël à Dubaï alors que la majeure partie de l’Italie est confinée et que de nombreuses familles sont obligées de passer ces vacances séparément. L’attaquant de la Juventus a assisté au gala des Globe Soccer Awards et en a profité pour rester à Dubaï avec sa famille et ainsi profiter du beau temps et d’une ville avec moins de restrictions.

Avec lui et ses enfants, un Georgina Rodriguez qui a été en charge de télécharger plusieurs photos pendant ces jours qui se passent aux Emirats Arabes Unis. “Joyeux Noël. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout qu’il n’y a pas de manque de santé et d’amour dans nos maisons », a écrit le mannequin et influenceur le soir de Noël avec une photo de toute la famille réunie autour d’un sapin de Noël.

Mais Georgina Rodriguez Il profite également des vacances à Dubaï pour prendre des photos et éblouir avec ses modèles audacieux, comme celui que vous pouvez voir dans la publication ci-dessus. Dans l’image, la femme espagnole d’origine argentine apparaît avec une sorte de veste “faite à la main et avec amour en Ouzbékistan”, un style plus typique du Moyen-Orient que de l’Europe.

De plus, au cours des dernières heures, l’influenceuse a publié une autre photo dans laquelle elle apparaît par derrière avec une combinaison fleurie montrant la silhouette et l’arrière, car le vêtement est très serré. Georgina Rodríguez a l’habitude de révolutionner Instagram avec ses poses, et celles-ci sont différentes de celles qu’elle télécharge habituellement, mais elle a également ébloui ses millions de followers depuis sa retraite de vacances de Noël dans la ville émirienne des Émirats arabes unis. Un voyage qui a suscité la polémique en Italie, puisque, compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays, les mesures de confinement ont été renforcées et la plupart des Italiens seront contraints de passer ce Noël loin de leur famille.