Cristiano Ronaldo Il est à nouveau dans l’actualité ce mercredi car il continue à être testé positif au coronavirus, il a donc déjà été officiellement confirmé qu’il ne jouera pas contre Barcelone. Le Portugais en a assez d’être isolé et qualifie la PCR à laquelle il est soumis de “connerie” pour savoir s’il est toujours infecté.

Et c’est que le Portugais a passé de nombreux jours dans sa maison de Turin vivant totalement séparé de Georgina Rodriguez et ses fils. Le fait que la maison dispose de plusieurs unités le permet, mais la femme espagnole tue aussi le temps comme elle le peut sans la compagnie de son partenaire. Au cours des dernières heures, elle l’a fait en mettant le feu à Instagram avec plusieurs selfies dans lesquels elle montre son décolleté et abaisse même le haut de sport qu’elle porte.

Les photos téléchargées par Georgina Rodríguez il y a quelques heures.

Une Georgina Rodríguez qui fait également la une des journaux pour ses déclarations dans le magazine ‘Hola’ d’Argentine, un pays auquel elle est étroitement liée en raison de ses origines. «Cristiano et moi avons une vie quotidienne très bien organisée et nous n’aimons pas changer notre routine. L’organisation est la clé de la performance. Mon désir de maternité est plus fort que tout. J’espère avoir plus d’enfants.

«Nous sommes fiers de prendre soin de nos enfants nous-mêmes, avec l’aide de ma sœur Ivana lorsque je ne suis pas disponible. C’est moi qui les emmène à l’école, les récupère et fait leurs devoirs avec eux. Je les aime tous également », dit Georgina dans« Hello ».