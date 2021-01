«Mieux vaut tard que jamais» est un dicton populaire utilisé pour souligner l’importance de faire avancer les choses, même s’il est tard. Un exemple peut être ce qui s’est passé entre Reina Sofía et Georgina RodríguezOui, la petite amie de Cristiano Ronaldo, il y a quelques heures. Le partenaire du footballeur de la Juventus a publié par surprise sur son compte Instagram la lettre inattendue qui lui a été envoyée par le La reine Sofia pour vous féliciter pour Noël et le nouvel an, un message qui a été retardé mais qui a fini par arriver et déplacer Georgina.

La mère du roi Felipe a envoyé à l’influenceur espagnol d’origine argentine le traditionnel “ Noël ” de Noël signé de sa propre main et également par le roi Juan Carlos, qui se trouve à Abu Dhabi après avoir quitté l’Espagne en août dernier. . «Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2021 prospère», dit les félicitations. De plus, pour noter qu’il s’agit de quelque chose de personnalisé, la reine Sofía a écrit une petite carte dans son écriture où elle a transféré ces mêmes souhaits à Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo et leur famille.

Les raisons pour lesquelles la jeune femme a reçu la carte de la famille royale sont inconnues, mais c’est probablement à cause des liens qui la lient à travers ses actions de solidarité. La petite amie de Cristiano Ronaldo a récemment collaboré avec Nuevo Futuro, l’organisation caritative dont l’infante Doña Pilar était présidente, et a également visité le siège de la banque alimentaire, où elle a fait un don important.

La reine Sofía est la présidente d’honneur de cette initiative dans laquelle elle est très impliquéeLa preuve en est qu’au cours des derniers mois, il a visité de nombreux centres de l’organisation pour se renseigner sur leur travail. L’épouse de Don Juan Carlos a également toujours été étroitement liée aux activités de Nuevo Futuro, et dans sa dernière édition, elle est venue visiter le marché en compagnie de Doña Letizia.