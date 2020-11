Gerard Piqué connaît déjà l’étendue de sa blessure. Barcelone a confirmé ce dimanche que le défenseur central du Barça souffrait d’une entorse de grade 3 au ligament latéral interne avec des dommages au croisé antérieur. C’est une blessure grave qui pourrait laisser Piqué hors du terrain pendant une période minimale de trois mois.

Une fois le diagnostic des services médicaux de Barcelone connu, Gerard Piqué demandera un deuxième avis sur sa blessure au genou et comment le traitement devrait être dans les mois à venir. De cette manière et comme le rapporte le journal Sport, la centrale fera confiance au docteur Ramón Cugat, un spécialiste prestigieux de ce type de blessure. Selon l’opinion de Cugat, Piqué pourrait passer sous le couteau pour se faire opérer le genou droit.

Après les tests effectués, Barcelone a confirmé ce dimanche que Piqué avait “une entorse de grade 3 au ligament latéral interne et une blessure partielle au ligament croisé antérieur du genou droit”. Ils n’ont pas précisé l’heure de la blessure: «Il est faible et l’évolution marquera la disponibilité». Un temps libre qui dépendra de l’avis de Cugat et s’il passe enfin sous le couteau.

Dans l’équipe de Barcelone, il y a une confiance maximale en Ramón Cugat. En réalité, était récemment en charge de l’exploitation d’Ansu Fati, qui s’est cassé le ménisque intérieur de son genou gauche et a dû être admis à la clinique Quirón pendant cinq jours. Pour cette raison, Piqué fera confiance au prestigieux chirurgien pour revenir le plus rapidement possible de la grave blessure au genou qu’il a subie ce samedi contre l’Atlético de Madrid.