Gerard Piqué fera ses débuts avec son quatrième entraîneur en seulement trois ans en tant que propriétaire de l’Andorra FC. Le président du groupe Kosmos a nommé l’ancien entraîneur adjoint de Quique Setién, le médiateur Eder Sarabia, comme le en charge de rediriger le parcours d’un club n’ayant pas obtenu les résultats attendus en Second B.

Le défenseur barcelonais a acheté le club fin décembre 2018 et a immédiatement mis fin au contrat du manager Richard Imbernón. Gérard ne voulait rien à voir avec l’entraîneur désigné 191 jours plus tôt pour gérer la saison 2018/19 et les anciens techniciens de La Masía, Gabri García et Albert Jorquera ont été recrutés pour prendre en charge la mise en œuvre du style Cruyff dans le club.

Les premiers mois se sont bien déroulés pour l’équipe. Les résultats ont accompagné et même augmenté deux catégories atteignant la deuxième B à l’été 2019 après l’achat de la Plaza del Reus. Piqué recevait des applaudissements unanimes pour les résultats et même pour ses grands gestes en tant que manager signant le fils de feu Tito Vilanova, Adrià Vilanova, pour compléter l’arrière du club alors qu’il était au chômage.

Les résultats ont cependant commencé à se déformer fin 2019. Andorre, qui avait dirigé le groupe 3 de Segunda B, Je suis entré dans une mauvaise dynamique et Piqué a commencé à faire des choses comme des présidents d’une autre époque en branchant le neveu Shakira, Tarik Antonio Mebarak, pour jouer avec l’équipe filiale du club.

Piqué a manqué de patience avec un Gabri chargé le 26 février 2020. Celui qui devait être le drapeau d’un projet à long terme avec le goût du bon football comme drapeau a duré 423 jours et avec la chaleur conséquente de l’entraîneur. «C’était difficile pour moi de comprendre la décision, une décision qui appartenait à Piqué, évidemment. J’ai perdu ces trois matchs et ils ont compris qu’ils devaient m’arrêter. Ils m’ont dit qu’ils ne me voyaient pas capable de renverser la situation pour mettre l’équipe en barrage. Cette équipe avait été formée en deux semaines, elle était conçue pour jouer en troisième et essayer de se battre pour la promotion en deuxième B était irréaliste “dit le technicien.

Un nouvel entraîneur était entré dans l’œil du centre. C’était à propos de Nacho Castro, l’entraîneur d’Horta, qu’il a retiré directement de son contrat actuel avec le club barcelonais pour l’emmener en Andorre. Le technicien a enduré au bureau 327 jours quittant le club en deuxième position dans le groupe 3 A de Segunda B. Malgré les efforts, avec des signatures renommées telles que l’ancien Premier Martín Mantovani, Piqué n’a rien terminé de satisfait du travail de Castro et a décidé a mis son quatrième entraîneur en trois ans sur son banc.

A cette occasion, il a opté pour le médiatique Eder Sarabia, bras droit de Quique Setién, à la recherche du beau jeu et Un style Barça que Castro n’avait pas eu. L’entraîneur basque lui a promis que le ballon sera le principal protagoniste de sa carrière à la tête de l’équipe, même si on verra si cette fois la patience dure. J’ai piqué si les résultats auxquels vous aspirez ne sont pas obtenus.

Le défenseur culé, qui s’intéresse actuellement avec le groupe Kosmos à reprendre les droits de la Serie A italienne, a un comportement un peu exemplaire en tant que président, déchiqueter les entraîneurs avec facilité, connecter les membres de la famille au club et même faire des signatures avec beaucoup plus de nom que de performances. Ce week-end un Espanyol B attend son Andorre, qui sortira le couteau entre les dents. Nous verrons si le président Gérard est capable de résister à un éventuel rapapoor de ses grands ennemis o Sarabia commence comme un coup de feu.