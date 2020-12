Gerard pique continue d’étendre ses activités en dehors du football. Ce vendredi, il est devenu officiel que le joueur de la Barcelone a investi 3 millions d’euros dans le secteur du football fantastique. L’arrière central, toujours hors de combat après avoir subi une blessure aux ligaments du genou, parie sur cette activité à travers sa participation en tant qu’investisseur dans la société Sorare. Il le fait avec le fonds Cassius Family de l’ancien vice-président de Coca-Cola, Emmanuel Seuge.

Gerard pique a déclaré qu’il voit «un énorme potentiel dans le segment des jeux sportifs dans cette économie numérique où l’attention du public est la seule monnaie vraiment importante. Je suis impatient d’aider Sorare à élargir ses accords avec différentes ligues, clubs et joueurs de football du monde entier pour créer la meilleure expérience de football fantastique qui soit », a-t-il déclaré.

A travers sa société Kosmos, Gerard pique est connu pour conduire et réinventer les nouvelles tendances dans le monde du sport, car les fans ne cherchent plus seulement à consommer le football pour se divertir, ils veulent participer de manière nouvelle et excitante.

“J’espère revenir bientôt”

Gerard pique Il est toujours absent après avoir subi une entorse de grade 3 au ligament latéral interne et une blessure partielle au ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de la Ligue Santander contre l’Atlético de Madrid. L’arrière central a choisi de ne pas subir de chirurgie et de suivre un traitement conservateur et pourrait être disponible pour Ronald Koeman avant la fin de la saison.

Après avoir confirmé son investissement dans la société de football Fantasy, Gerard Piqué a clairement indiqué qu’il se portait bien et qu’il espérait être de retour bientôt. «Je me sens bien, mais nous devons attendre les prochaines étapes pour savoir si le genou est stable ou non. Pour l’instant je me sens très bien, fort, et j’espère revenir bientôt », a déclaré la centrale catalane aux médias.

De plus, il a également donné son avis sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Neymar ou le PSG de Rafinha. «Ce sera très dur, je connais bien Neymar. L’égalité aura lieu dans deux mois et des choses peuvent arriver, mais l’important est que ce sera une belle émission pour le spectateur », a-t-il déclaré.