Cette saison le nom de famille Schumacher sera de retour sur la grille de Formule 1 aux mains de Mick Schumacher qui veut honorer la figure de son père, qui continue de se remettre chez lui en Suisse avec un état de santé inconnu sept ans après son dramatique accident de ski.

Le fils de la légende de la Formule 1 fera ses débuts cette année au Gran Circo par l’équipe Haas et pour cette raison, il a accordé une interview au Corriere della sera où il a parlé de la figure de son père et a reconnu qu’il n’avait aucun problème à être comparé au septuple champion et l’un des meilleurs pilotes de l’histoire.

“Non, je n’ai jamais eu de problème lorsque mon père était mentionné ou quand les gens me comparaient à lui”, a-t-il déclaré. En outre, il a également noté que traiter l’héritage sportif de son père est «un honneur et un défi». «Pour moi, cela signifie un engagement, essayer de faire de mon mieux, si possible. Je ne vois pas tout cela comme un fardeau », il a souligné.

Schumacher fera ses débuts en Formule 1 lors de la saison 2021 dans l’équipe américaine Haas, après avoir remporté le titre de Formule 2 cette année. Son père Michael a remporté sept titres mondiaux de Formule 1, un record égalé par Lewis Hamilton cette saison, et a remporté 91 courses, une marque que le Britannique a battue cette année. Michael Schumacher n’est pas apparu en public depuis qu’il a subi un grave accident de ski à la fin de 2013, et continue de récupérer à son domicile à Genève, en Suisse.