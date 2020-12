Une image de Getafe – Celta de Vigo. .

Il Celta Vigo a stoppé sa séquence de victoires au Coliseum Alfonso Pérez, où il est à égalité avec le Getafe, dans un duel dans lequel l’équipe madrilène a pris les devants sur le tableau d’affichage avec un but dans la première moitié de l’Uruguayen Damien Suarez qui neutralisa quelques minutes plus tard Iago Aspas de pénalité.

José Bordalás a modifié son schéma tactique pour surprendre Celta, arrivé au Colisée sur une lancée après avoir enchaîné quatre victoires consécutives. Pour y faire face, l’entraîneur d’Alicante, au lieu de jouer avec deux attaquants comme il le faisait habituellement, est allé à un seul point, le Turc Enes Unal, avec une ligne derrière quatre et un pivot seulement avec l’entrée dans le onze de David Timor.

Ce stratagème a délogé le Celta dès le début, qui après six minutes a vu l’Uruguayen Damián Suárez ramasser un ballon à l’avant, avec un tuyau qu’il a laissé Denis Suárez et avec une main droite a tiré un coup sur l’équipe À droite de Rubén Blanco.

Ce but s’est terminé en 352 minutes de séquence sans encaisser de but pour l’équipe de Galice, qui peu de temps après a réalisé l’égalisation au tableau de bord. Damián Suárez a commis un penalty sur son compatriote Lucas Olaza et Iago Aspas, de onze mètres, a marqué le match nul, bien que son tir ait été deviné par Rubén Yáñez, qui a touché le ballon bien qu’il ne puisse pas l’arrêter.

Cette égalité du tableau de bord est celle qui s’est reflétée sur l’herbe, car aucune des deux équipes n’a réussi à imposer sa domination sur l’autre, bien que Celta ait eu l’avantage d’avoir le Péruvien Renato Tapia dans la médullaire, qui a coupé tout ce qui il est venu sur lui et en tant que récupérateur, il était le grand atout de l’équipe galicienne.

Bordalás n’aurait pas dû aimer ce qu’il voyait de son équipe et, après 56 minutes, il a radicalement changé son plan pour faire un triple changement, inscrivant deux attaquants, Jaime Mata et Ángel Rodríguez, et le jeune milieu de terrain John Patrick.

Avec eux, Getafe a montré un autre air, même si le Celta, petit à petit, est devenu plus propriétaire du ballon, toujours à la recherche de Iago Aspas et Nolito, les deux joueurs qui en plus de mal mettre Azulona derrière, qui ont dû faire un effort pour ne pas se voir. surpris.

Dans les dernières minutes Getafe et Celta ont été incapables de perturber le but rival et le jeu languissait sans occasions de marquer claires.

Avec l’égalité, Getafe compte 17 points et reste au milieu du tableau, tandis que le Celta de Vigo, avec 20, ralentit dans sa tentative d’atteindre les positions européennes.

Fiche technique:

1 – Getafe: Yáñez; Damián Suárez, Cabaco, Djené, Nyom; Timor (Ángel Rodríguez, 56 ans); «Cucho» Hernández (Mata, m 56), Maksimovic, Arambarri, Cucurella; et Enes Unal (Patrick, m.56).

1 – Celta de Vigo: Rubén; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mur; Brais Méndez, Denis Suárez, Baeza (Emre Mor, 63 ans); Iago Aspas et Nolito (OK, m.81).

Buts: 1-0: M.6 Damian Suarez; 1-1: M.15 Iago Aspas, sur penalty.

Arbitre: Pablo González Fuertes (Comité asturien). Jaune pour Nyom (m.55), Damián (83) et Cabaco (90), de Getafe; et à Murillo (67), Araujo (85) et Emre Mor (90), de Celta.

Incidents: match correspondant à la 15e journée de la Ligue de Santander, joué sans public et à huis clos au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.