Les joueurs de Getafe célèbrent leur but contre Huesca EP

UNE but du milieu de terrain uruguayen Mauro Arambarri à la 69e minute autorisé Getafe à ajouter un triomphe précieux pour sortir du déclin dans lequel Huesca est plongé, qui est toujours au fond et a regretté une nouvelle défaite lors de la première de José Rojo «Pacheta» sur le banc.

Après le limogeage de Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, Huesca a été planté à Getafe avec Pacheta aux commandes et la première chose que l’entraîneur de Burgos a fait a été d’organiser un approche tactique avec trois défenseurs centraux, deux couloirs et trois joueurs dans des positions très offensives.

Ce schéma a fonctionné pour l’équipe aragonaise car, sans complexes, elle a essayé dès le début de prendre le contrôle de la fête et des siens. c’était les deux premières fois par Rafa Mir et Dani Escriche.

À Getafe, la principale nouveauté dans le onze était la présence de Take Kubo, qui a répondu à la confiance de son entraîneur, José Bordalás, en essayant d’être le protagoniste. En réalité, le milieu de terrain japonais ne s’est pas plissé pour demander le ballon dans les coups francs directs et dans l’un d’eux, il a forcé Álvaro Fernández à s’utiliser à fond pour dégager son coup de poing alors que le ballon était cadré.

Son coéquipier Mauro Arambarri était plus proche de l’ouverture du score. À la 27e minute, le milieu de terrain uruguayen a ramassé un ballon devant et son tir a percuté le poteau à droite du but du gardien rival.

Huesca n’a pas été intimidé par l’attaque de Getafe et a profité de la fragilité que l’équipe de Madrid a montrée sur coups de pied arrêtés pour les mettre en difficulté avec deux têtes de Rafa Mir et du grec Dimitris Siovas qui ont quitté de peu le but.

Après la pause, Getafe a fait un pas en avant, gagnant des mètres sur la zone rivale, surtout au rythme fixé par Carlos Aleñá, et il était difficile pour Huesca de l’arrêter au point qu’Álvaro Fernández a de nouveau sauvé son équipe avec un bon arrêt pour un autre coup d’Arambarri de l’avant.

À la 69e minute, à la troisième, l’Uruguayen avait raison. Aleñá a reçu une ligne des trois quarts, a profité d’un échec défensif de Huesca pour mettre un ballon à sa droite qu’Arambarri a ramassé sans opposition et, à l’intérieur de la surface, il a croisé son tir au but.

Le but était une dalle pour Huesca, qui a terminé le match en assiégeant son rival avec tout son potentiel offensif et avec un tir de Mikel Rico que Rubén Yáñez a trouvé dans le temps supplémentaire.

Avec la victoire Getafe se trouve au milieu du tableau avec 23 points et Huesca reste le dernier du classement avec 12.

Fiche technique

1 – Getafe: Rubén Yáñez; Damien, Etxeita, Djené, Nyom; Kubo (Portillo, m 79), Maksimovic, Arambarri (Timor, m 87), Cucurella; Aleñá (Iglesias, m.87); et Mata (Ángel, m.64).

0 – Huesca: Álvaro Fernández; Pulido, Siovas, Gastón Silva; Maffeo (Borja García, m.77), Seoane, Mikel Rico, Javi Galán (Okazaki, m.77); Escriche (Sergio Gómez, m.61), Rafa Mir et Ontiveros (Ferreiro, m.61).

Buts: 1-0: M.69 Arambarri.

Arbitre: David Medié Jiménez (Comité Catalan). Il a averti Nyom (m.7) et Mata (41), de Getafe; et Rafa Mir (29), Ontiveros (61) et Seoana (96), de Huesca.

Incidents: match correspondant à la 19e journée de la Ligue de Santander, joué sans public et à huis clos au Colisée Alfonso Pérez.