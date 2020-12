Le Séville est revenu sur le chemin de la victoire dans LaLiga Santander en battant par 0-1 à Getafe avec un but contre son camp de Xabier Etxeita, qui symbolisait le crash de l’équipe azulón après avoir accumulé sept matchs sans gagner.

En un rencontre pour oublier les deux équipes, avec presque aucune chance, brutale, grise et excessivement tactique, seule une action malheureuse d’Etxeita dans les dernières minutes a donné à Séville les trois points, qui ont pris de l’ampleur en qualifications pour s’installer dans la zone européenne.

Résolu cette semaine contre Rennes leur séquence de deux matchs sans victoire, Séville s’est présenté au Colisée Alfonso Pérez avec la nécessité d’ajouter trois points pour revenir sur le chemin de la victoire en Liga. Le Real Madrid a clôturé sa série de bons résultats la veille et ne pouvait manquer de se rapprocher du haut du tableau.

J’ai eu du mal. Devant, Getafe avait grand besoin. Presque plus que jamais depuis l’entrée en fonction de José Bordalás, qui pour la première fois a vu son équipe se profiler au-dessus de la première division. Après avoir enchaîné six matches sans victoires, ils étaient passés de l’euphorie européenne à la ruée vers la relégation.

En pleine dépression, l’entraîneur d’Azulón a choisi de prendre du recul. Habitué à tenter une pression suffocante venant des lignes de front pour récupérer et surprendre, il a ordonné à ses joueurs d’attendre accroupis dans leur terrain bien clos et sans laisser de vides pour mettre fin au nombre de buts encaissés lors de leurs derniers matchs.

Compte tenu de cette approche, Séville a frappé un mur encore et encore. Bien que Lopetegui soit revenu à un onze de plus de la ligue avec le retour du Brésilien Fernando, de l’Argentin Lucas Ocampos, Joan Jordán, Aleix Vidal et avec le retour à onze de Marcos Acuña après avoir surmonté une blessure, il n’a jamais pu franchir toutes les lignes. de Getafe dans la première partie.

Il ne l’a eu qu’une seule fois. C’était une pièce arrêtée, à 19 minutes avec un coup franc de Jordan de loin et a frappé fort sur la barre transversale du but défendu par David Soria. Il n’a plus tiré entre les trois bâtons. Pour Getafe, leur système défensif fonctionnait bien, même s’il était difficile de ne jamais approcher les dominions du Marocain Yassine Bono.

Passer par les vestiaires a peu changé le style du jeu, qui est resté plat, gris et avec les mêmes approches: contrôle de Séville et fermeture de Getafe en attendant un but isolé pour continuer dans la cage jusqu’à atteindre trois points.

Dans le fourré seulement la figure de l’Uruguayen Mauro Arambarri a émergé, le seul animateur de l’ennui avec un tir lointain que Bono a arrêté sans problème et avec deux braquages ​​au centre du terrain qui se sont soldés par des allées galopantes vers la région de Séville qui n’ont été laissées à rien pour très peu.

C’est la seule chose qui s’est produite jusqu’à la dernière étape de l’accident. Avec le physique usé des deux côtés, les dernières cartouches étaient épuisées. Séville les a utilisés sur une tête d’En-Nesyri et Getafe sur une faute de David Timor qui a été miraculeusement sauvée par Jules Koundé.

Le défenseur français, situé dans la barrière, l’a abandonnée au dernier moment pour se positionner sur la ligne de son but. Le ballon est apparu bien en place et a sauvé un but chanté. Il n’y avait rien d’autre que l’action malheureuse qui a donné les points à Séville.

À seulement neuf minutes de la fin, Suso a lancé un centre apparemment innocent de l’aile droite et Etxeita, avec une tête digne d’un avant-centre pur, a poussé le ballon dans son but. C’était la fin de Getafe, qui, s’il était déjà joué, finissait par couler avec ce but. Bordalás, est définitivement entré dans une crise. Lopetegui, a de nouveau souri en LaLiga.

Fiche technique

0.- Getafe: Soria; Nyom, Cabaco, Etxeita, Olivera; Maksimovic (Palaversa, m. 87), Timor (Patrik, m. 87), Arambarri (Portillo, m. 93), Cucurella; “Cucho” Hernández et Ünal (Ángel, m. 83).

1.- Séville: Prime; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic (Oliver Torres, mort à 65 ans); Ocampos (De Jong, m. 75), Suso (Óscar, m. 84) et En-Nesyri (Gudelj, m. 83).

But: 0-1, m. 81: Etxeita, contre son camp

Arbitre: Martínez Munuera (Comité valencien). Il a montré du carton jaune à Arambarri (m. 36) et Ünal (m. 83), de Getafe; et à Rakitic (m. 40), Diego Carlos (m. 45) et Aleix Vidal (m. 51), de Séville.

Incidents: match correspondant à la treizième journée de LaLiga Santander joué sans public au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.