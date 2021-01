Il Getafe a mis fin à sa série de résultats perdants en gagnant par 1-3, dans un duel direct pour la permanence, à un Elche toujours en chute libre après un match où l’équipe madrilène a su réagir à l’objectif initial de l’équipe d’Elche et profiter de l’expulsion du local Marcone au début de la deuxième partie.

L’ensemble des José Bordalás, dans lequel Aleñá et Kubo ont fait leurs débuts, s’éloigne de la baisse et s’enfonce un peu plus en bas du tableau du groupe de Jorge Almirón, qui a déjà enchaîné onze journées consécutives sans gagner.

La rencontre entre les nécessiteux n’aurait pas pu mieux commencer pour Elche, qui après trois minutes de jeu, il a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord grâce à un but de Raúl Guti après un centre précis de Barragán.

Le but a enragé Getafe, qui a pris le contrôle absolu du match. L’équipe de José Bordalás est allée chercher Elche dans sa propre zone avec une forte pression et a commencé à générer des arrivées et des chances, en particulier à partir de coups arrêtés.

Elche, qui a récupéré le schéma défensif de trois centrales, n’avait pas la capacité de s’associer en attaque et leurs seules options offensives se limitaient à des actions stratégiques.

Après une phase de jeu difficile, parsemée d’un string et de plusieurs cartes, Getafe a enfin atteint son objectif grâce à Cucurella, qui s’est dirigé d’une manière irréprochable vers le filet un centre d’un groupe.

L’équipe d’Elche, qui avait perdu son attaquant Boyé suite à une blessure à un quart d’heure, s’est réveillée et a eu sa chance la plus claire dans les bottes de Pere Milla, mais le Catalan, presque avec une porte vide, a trouvé la réponse de Rubén Yáñez, qui a sauvé de façon spectaculaire un but chanté.

Le match était difficile pour Elche au début de la deuxième période, lorsque Marcone, après cinq minutes, a été expulsé après avoir été sanctionné par le deuxième jaune et Fidel, l’un de ses attaquants les plus aptes, a quitté le terrain après une blessure musculaire.

Le jeu est devenu un monologue pour Getafe, qui a eu l’occasion de marquer avec un tir de Mata qu’Edgar Badía a sauvé.

Bordalás a fait débuts Take Kubo pour dynamiser l’attaque et il n’a pas fallu longtemps pour être décisif. Mata a profité d’un rebond d’Edgar Badía sur un tir sec des Japonais pour marquer le deuxième but de Getafe à plaisir.

Elche, en infériorité numérique et sans arguments offensifs, n’avait aucune capacité de réponse contre Getafe. L’équipe madrilène avait encore la possibilité d’augmenter ses revenus, déjà dans les derniers instants, avec un nouveau but, marqué par Ángel sur penalty.

En plein festival de visite, Mata a eu deux chances de marquer clairement d’avoir augmenté la différence devant une Elche engloutie, brisée et démoralisée par sa mauvaise dynamique.

Fiche technique:

1 – Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González (Dani Calvo, 67 ans), Josema; Josan (Víctor, m.67), Marcone, Raúl Guti (Nino, m.67), Fidel (Mfulu, m.55), Rigoni et Lucas Boyé (Pere Milla, m.14).

3 – Getafe: Rubén Yáñez; Damián (Nyom, m 92), Djené, Cabaco, Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic (Prendre Kubo, m.64), Cucurella; Portillo (Ángel, m. 80) et Mata.

Buts: 1-0, m.3: Raúl Guti. 1-1, m.38: Cucurella. 1-2, m.68: Tuer. 1-3, m.85: Ángel, d’un penalty.

Arbitre: Munuera Montero (Comité andalou). Il a montré un carton jaune à Damián Suárez et Aleñá pour Getafe, et à Nino, Rigoni et Marcone (2) pour Elche, pour lequel il a été expulsé à la 51e minute.

Incidents: Rencontre correspondant au dix-huitième tour de LaLiga Santander joué au stade Martínez Valero à huis clos.