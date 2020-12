Les joueurs de Getafe célèbrent un but contre Cadix. .

UNE but du Colombien Juan Hernández ‘Cucho’ A 33 minutes et une autre du Serbe Nemanja Maksimovic dans le prolongement, Getafe a pu retrouver la victoire (0-2) à Ramón de Carranza et s’éloigner de la zone de relégation, tandis que Cadix stagne avec sa deuxième défaite consécutive, bien qu’il maintienne un sac de points avec lesquels être calme dans la table.

L’équipe de José Bordalás a disputé sept matchs sans gagner et n’avait ajouté que trois points sur les 21 derniers en jeu, mais à Cadix Il a su faire bon usage de l’attaquant colombien Contre un adversaire, celui formé par Álvaro Cervera, qui n’a pas trouvé la formule pour vaincre le réseau défensif de la formation madrilène, qui a même terminé le score avec le but de Maksimovic à la 94e minute.

Le match s’est déroulé en première mi-temps avec un jeu lent et de nombreuses précautions de la part des deux équipes, qui alternaient dans le contrôle du ballon, être plus à l’aise dans les espaces fermés, car il caractérise le style de jeu de Cervera et Bordalás.

Getafe est allé de l’avant sur le tableau d’affichage après un bon jeu de “ Cucho ” Hernández, qui a conduit du cercle central aux environs de la zone, où fait le mur avec Marc Cucurella pour lancer le colombien un tir placé qui a glissé à côté de l’équipe gauche du but de Cadix.

Le dernier quart d’heure de la première période a eu peu de jeu, avec de nombreuses interruptions et sans générer les prétendants actions plus dangereuses.

Après le redémarrage, Cádiz a tenté un tir éloigné d’Alberto Perea qui n’a pas posé de problèmes au gardien Rubén Yáñez (m.51), mais une minute plus tard Getafe il a répondu avec un autre plan extérieur, dirigé par Ángel Luis Rodríguez qui a attrapé Ledesma.

Dans un début de période plus vivant que le premier, les marques étroites de Getafe n’a pas conduit à la création d’espaces ni au non contrôlé pour que Cadix essaie de pénétrer vers la zone rivale.

Cervera a renforcé l’avance avec le entrée d’Álvaro Giménez et du Hondurien Anthony Lozano pour donner plus de profondeur à leur avant-garde et l’équipe a accentué leur entraînement contre un Getafe très proche, mais ne pouvait pas avoir d’options claires pour égaliser le match.

Dans le temps additionnel, une pièce de théâtre du Franco-Camerounais Allan Nyom Maksimovic a marqué le deuxième but à l’extérieur pour compléter la victoire à l’extérieur.

– Fiche technique:

0 – Cadix: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Espino (Fali, m 65); Jonsson, Álex Fernández (Malbasic, m.88), Perea, Salvi (Giménez, m.65), Jairo; et Negredo (Lozano, m 65).

2 – Getafe: Yáñez; Damián, Cabaco, Djené, Olivera; Arambarri, Nyom, Maksimovic, Cucho Hernández (Timor, m 82), Cucurella; et Ángel (Enes Unal, m.73).

Buts: 0-1, M.33: «Cucho» Hernández. 0-2, M.94: Maksimovic.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais). Il a averti la Cala locale et les visiteurs «Cucho» Hernández, Cucurella, Cabaco, Nyom, Olivera et Yáñez. Il a expulsé l’entraîneur physique de Getafe, Javier Vidal, alors qu’il était dans la zone technique (m.83).

Incidents: Match de la quatorzième journée de LaLiga Santander joué au stade Ramón de Carranza sans public. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Francisco Domínguez, gardien de but de Cadix dans les années 1960.