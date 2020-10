Le “Cucho” Hernández et Luis Suárez, éternels exilés de Watford, amis et coéquipiers mais rivaux pendant 90 minutes, se sont vus à Getafe-Grenade, rencontre floue et très physique qui a gêné l’éclat des deux attaquants colombiens.

Ce n’était pas une journée facile pour personne. Il n’a pas accompagné le temps, marqué par des pluies constantes, ni le style de Getafe et de Grenade, avec l’effort physique comme qualité non négociable proposé par les entraîneurs José Bordalás et Diego Martínez.

Et parmi tous les guerriers que les deux entraîneurs recherchaient pour se battre pour chaque lame du terrain au Colisée Alfonso Pérez, il y avait Luis Suárez et “Cucho” Hernández, qui, comme presque tous les joueurs qui ont joué le match, sont passés inaperçus.

Luis Suárez a trouvé un écart entre les rotations de Grenade, qui a disputé un match réussi en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven. La perte de Roberto Soldado due au coronavirus a également aidé. Ces deux facteurs ont donné à l’ancien Saragosse son premier titre depuis son arrivée dans l’équipe nasride.

Il a tenté en vain d’ajouter un but de plus aux 42 qu’il a déjà réalisé en Espagne lors de sa première étape à Grenade, Valladolid, Nástic et Saragosse. Depuis le 9 juillet dernier, alors qu’il célébrait un but contre Tenerife avec le club aragonais, il n’a plus marqué. Il avait faim d’un but après plus de trois mois et toutes les routes vers lui ont été fermées par les centres rocheux de Getafe Djené Dakonam et Erick Cabaco.

En face, le “Cucho” Hernández marchait également avec une folle envie de marquer. La confiance de son entraîneur s’est depuis longtemps méritée. Bordalás lui a accordé le titre sans conteste pour son combat inlassable pendant les 90 minutes de chaque match.

Son meilleur match a été signé contre le Betis il y a deux jours, lorsque Getafe a gagné 3-0 avec deux passes décisives de l’attaquant colombien. Lors de cette rencontre, il n’a pas couronné son affichage avec un but qu’il a échoué au dernier moment dans un heads-up qu’il a envoyé aux tribunes. Il a été remplacé, applaudi, mais découragé pour son erreur. Contre Grenade, je m’attendais à fêter à nouveau un but.

Dans le vif du crash, “Cucho” a été miraculeusement retrouvé avec un ballon qui aurait pu changer la donne. En seconde période, avec 0-1 au tableau de bord, il n’a pas frappé le but avec une passe décisive de son coéquipier Mathías Olivera qui a terminé le corps du gardien Rui Silva.

Quand il a échoué, Luis Suárez était parti. Diego Martínez l’a emmené hors du terrain pour donner l’entrée au Vénézuélien Darwin Machís, le héros d’Eindhoven qui a marqué le but de la victoire qui a amené les Néerlandais au genou.

Le “Cucho” a tenu jusqu’à la fin, mais n’a pas pu aider son équipe, qui a fini par perdre 0-1 pour rester à trois points du leader, le Real Madrid, à égalité de points, précisément, avec Grenade, qui est le co-leader de la Première Division d’Espagne.

Désormais, les chemins des deux se sépareront à nouveau. Ils ont été rejoints par leur adhésion à Watford, où, curieusement, ils n’ont jamais joué. Le “Cucho” est toujours prêté par l’équipe anglaise, alors que cet été Luis Suárez a finalement été transféré. Depuis 2017, ils appartiennent au même club et se réunissent sur le terrain pour jouer pour d’autres. Ce samedi, les adversaires ont accepté et les deux promesses de café-football sont restées sans prix. La «guerre» du Colisée pourrait avec eux.