Le 30 octobre dernier à midi, une conférence de presse virtuelle a été diffusée où Ricardo Gareca, l’actuel directeur technique de l’équipe péruvienne de football, a annoncé que Gianluca Lapadula feraient partie de leurs 26 convoqués qui affronteraient le Chili et l’Argentine dans le Qualification Qatar 2020.

L’attaquant Italien-péruvien a été le sujet brûlant ces derniers jours pour diverses raisons, notamment mèmes Internet qui a causé son tatouage controversé inspirée de la culture péruvienne et des procédures qu’elle a menées pour obtenir un DNI péruvien, étant reconnu comme citoyen officiel du pays.

De cette manière, Gareca a pu le convoquer dans son équipe afin qu’il puisse participer avec les autres 25 convoqué: Pedro Gallese, José Carvallo, Renato Solís, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean Pierre Rhyner, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raul Ruidíaz Oui Aldair Rodríguez.

Cela a également fait douter les fans de la simulateurs de football, soit en FIFA ou PSE: Quel est le niveau de Gianluca Lapadula dans les simulateurs et en quoi est-ce différent de l’équipe péruvienne? Dans cette note, nous ferons un bref examen de la présence de Lapadula dans les jeux de EA Sports Oui Konami.

L’ÉVOLUTION DE GIANLUCA LAPADULA JUSQU’À FIFA 21 ET PES 2021

Gianluca Lapadula a été convoqué par Ricardo Gareca, après avoir montré son intérêt à jouer pour le Pérou, et avoir engagé les démarches pour obtenir sa carte d’identité et son passeport péruvien (Photo: .)

Comme on le sait, les simulateurs de football utilisent différentes catégories pour donner un score à un joueur qui les représentera dans le jeu vidéo. Soit à cause de sa capacité à passe, accélération, physique, dribble et plus, chaque joueur reçoit un numéro de 1 à 100 pour être ensuite moyenné et avoir un numéro guide avant les autres.

De cette façon, nous pouvons voir que certains joueurs obtiennent un niveau de statistiques presque parfait qui sont considérés non seulement comme les meilleurs joueurs du monde, mais cela se reflète également dans les simulateurs de football. Par exemple dans FIFA 21 nous avons des icônes comme Pelé, Diego Maradona Oui Zidane cette moyenne a 95 points dans leurs présentations.

Maintenant, ces chiffres ne sont pas statiques, du moins pas pour les joueurs qui restent actuels et actifs au cours de leur carrière. Par conséquent, dans chaque mise à jour de FIFA ou PSE les chiffres changent, à la hausse ou à la baisse en fonction des performances des joueurs dans la vie réelle ainsi que des changements qu’ils ont apportés à leurs équipes cette année-là.

Gianluca Lapadula dans FIFA 21 avec une moyenne de 71 sur une carte d’argent (Photo: Futhead)

Dans le cas de Gianluca Lapadula, il jouait dans le Série B de l’Italie jusqu’en juin 2020 avant de voyager à Pérou être convoqué dans le Sélection nationale. Jusqu’à présent, ses performances ont beaucoup varié au fil des ans, voici donc les statistiques des joueurs pour chaque version apparue dans les titres:

Dans FIFA a obtenu trois cartes en FIFA 17: deux cartes or de 76 moyenne et une lettre de 74 en argent. Pour FIFA 18 sa performance est restée à 76 avec une lettre en or. Dans FIFA 19 a aussi un 76 avec une lettre d’or, mais pour FIFA 20 sa carte était en argent avec un 73 en moyenne. Dans FIFA 21, il peut être trouvé avec une moyenne de 71 à l’intérieur d’une lettre d’argent.

Gianluca Lapadula dans PES 21 avec 76 de moyenne sur une carte (Photo: PesMaster)

Dans PSE, Lapadula reçu en PSE 2016 une lettre avec 69 en moyenne. Dans PSE 2017 augmenté ses performances à 76 et pour PSE 2018 est remonté à un 77. Dans les années suivantes, sa performance diminuerait pour en PSE 2019 avoir une moyenne de 74 et en PSE 2020 une 72 permanent. Le joueur a élevé sa performance à PES 2021, où il reste avec un 76 en moyenne.

Environ, l’équipe péruvienne est entre un 72 encore 82 de moyenne avec Yotun étant le plus bas et Joue avec le plus haut niveau de l’équipe. Cela pourrait signifier que Lapadula est au même niveau que les joueurs de Pérou, bien que ses performances ne seront démontrées que lorsque le Qualification Qatar 2020.

L’équipe nationale péruvienne a une moyenne de 72 à 82 points (Photo: Futhead)

VIDÉO RECOMMANDÉE

FIFA 21 dans la bande-annonce officielle de la nouvelle génération de jeux EA Sports

FIFA 21 dans la bande-annonce officielle de la nouvelle génération de jeux EA Sports