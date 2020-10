Mis à jour le 29/10/2020 à 10:37

MisterChip, Ambassadeur Betfair, suit toujours de près les Sélection péruvienne et aussi les qualifications sud-américaines. Le statisticien espagnol a donné ses impressions sur l’éventuel appel à Gianluca Lapadula au blanc-rouge si la documentation est à l’heure. Il estime que le football serait une grande contribution à l’équipe dirigée par Ricardo Gareca.

«Polémique en marge et se concentrant exclusivement sur l’aspect sportif, Lapadula serait un joueur extraordinaire, en fait c’est pour cela que Gareca l’a appelé il y a quatre ans en pensant à la Coupe du monde en Russie car le Pérou a des problèmes au sommet. Son seul meilleur buteur de ces dernières années, Paolo Guerrero, est actuellement blessé et mettra quelques mois à revenir sur le terrain. Désormais lors des premiers matches de qualification, le Pérou s’est appuyé sur les buts d’André Carrillo, un joueur qui n’est pas un attaquant mais un ailier, qui joue également dans une ligue de deuxième niveau comme l’Arabie saoudite et pour couvrir la perte de Guerrero, Lapadula. ce serait un remplacement fantastique. On parle d’un footballeur qui a marqué de nombreux buts en Serie B comme la Serie A, dans laquelle il est déjà proche de 100 matchs et 30 buts. En Serie B, il a connu une saison extraordinaire lorsque l’équipe italienne l’a appelé. Avec Pescara, il a marqué 27 buts et maintenant en Serie A, tous deux à Milan, alors que Lecce, Gênes et Benevento n’atteignent pas ces chiffres mais marquent des buts. La saison dernière à Lecce, il a marqué 11 buts en 20 matches et est un attaquant de niveau qui peut être très bon pour le Pérou », a indiqué l’ambassadeur de Betfair.

Cependant, MisterChip a également rappelé toute l’affaire Lapadula et la première tentative de l’équipe péruvienne de le convoquer en 2016, lorsque Gianluca a fini par jouer un match amical contre Saint-Marin.

«Lapadula a essayé de jouer pour l’équipe italienne. Il est italien, il est né à Turin et les liens qu’il entretient avec le Pérou passent par sa mère mais je ne sais pas si elle est déjà allée au Pérou. Il a été convoqué dans l’équipe italienne, il a joué un match amical avec eux en 2016 avec l’équipe B, avec laquelle il a marqué trois buts contre Saint-Marin et à ce moment-là, Gareca l’a appelé pour savoir s’il voulait jouer avec le Pérou et à ce moment-là il a refusé. C’était un joueur qui marquait beaucoup de buts en Serie B, je pense qu’il avait des options pour jouer pour l’Italie et il a dit à Gareca que pour le moment il préférait continuer à marquer des buts avec son équipe de Serie B et qu’il ne voulait pas aller avec le Sélection péruvienne », a indiqué MisterChip.

De plus, le statisticien espagnol a été franc sur les joueurs qui jouent pour deux équipes et les a comparés à ce qui se passe dans les clubs.

«Pour le football en équipe nationale, je dis toujours la même chose: je pense qu’un joueur doit jouer pour le pays dans lequel il se sent à l’aise. Dans le pays avec lequel il est né ou s’il n’y est pas né, qu’il montre un sentiment envers cette sélection et il ne me semble pas que ce soit le cas de Lapadula à cause de tous les antécédents qu’il y a. Désormais il veut jouer avec le Pérou car il ne marque plus autant de buts en Serie A, les appels de l’équipe italienne semblent très lointains et il aura pensé que se rendre à la Coupe du monde du Qatar dans une équipe émergente comme le Pérou qui était déjà en dernière Coupe du monde un bon choix. Ce n’est pas du football de club, là vous avez Neymar qui joue aujourd’hui au PSG, demain à Barcelone et après-demain dans un autre endroit. Le football des équipes nationales doit être autre chose et c’est comme ça que je le vois. Même si c’est légal, car grâce à sa mère, il a la chance de jouer pour le Pérou, je n’aime pas ce genre de chose et je ne pense pas que ce soit typique du football en équipe nationale », a déclaré l’ambassadeur de Betfair.

