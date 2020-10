Le Registre national d’identification et d’état civil (Reniec) a signalé qu’il n’avait pas remis le DNI à l’attaquant italien d’origine péruvienne Gianluca Lapadula. Ceci en réponse aux images partagées via les réseaux sociaux sur la délivrance présumée des documents susmentionnés, ce qui pourrait faire du joueur l’un des options possibles pour le directeur technique Ricardo Gareca face aux prochains matchs de l’équipe péruvienne contre le Chili et l’Argentine pour la Qualification Qatar 2022.

Dans un communiqué, l’agence d’État indique que le lundi 26 octobre, Lapadula Il a enregistré sa naissance au bureau consulaire de Turin, recevant le certificat d’enregistrement correspondant. Cet acte a été présenté comme un appui lors de la demande, mardi 27 octobre, d’un premier document d’identité nationale péruvienne (DNI), devant le bureau consulaire de Rome.

Il a également précisé que la documentation requise pour traiter le processus d’identification de l’attaquant de Bénévent avait été envoyée au Pérou par le bureau consulaire de Rome via un service de courrier international, mais cette n’a pas encore atteint la ville de Lima.

“Cela dit, Reniec ne peut pas valider la véracité du formulaire d’inscription publié sur les réseaux sociaux; cependant, rappelez-vous que selon la loi n ° 29733 sur la protection des données personnelles, la diffusion de données personnelles sans autorisation est punissable », indique le communiqué.

le Reniec jeIl a indiqué qu’une fois la documentation matérielle reçue, la procédure dans cet organe suivra la procédure qui correspond à l’enregistrement tardif effectué à l’étranger. “Compte tenu de l’intérêt suscité chez les citoyens, RENIEC fournit des informations afin d’éviter la propagation de versions erronées de cette affaire”, conclut-il.

Le 26 octobre, la Fédération péruvienne de football (FPF), à travers un communiqué, a souligné la «volonté» de Lapadula d’engager les procédures judiciaires qui lui permettront d’être convoqué en équipe nationale péruvienne, qui conteste les qualifications sud-américaines à Coupe du monde du Qatar 2022.

L’entraîneur de l’équipe péruvienne, Ricardo Gareca, annoncera aujourd’hui les noms des joueurs qui feront partie des matchs que Blanquirroja disputera contre leur homologue au Chili, le 13 novembre, et en Argentine, le 17 novembre. Tout indique que la nouveauté sera la présence en italo-péruvien Gianluca Lapadula sur la liste des convocations.

Les supporters péruviens et la presse attendent l’appel que va lancer l’entraîneur de l’équipe nationale aujourd’hui et c’est que tout indique que Gianluca Lapadula sera la nouveauté dans la liste des 30 footballeurs qui seront pris en compte pour la troisième étape et quatrième date des qualifications.

Le 26 octobre, la FPF a confirmé que Lapadula avait communiqué vendredi dernier à l’institution “demandant conseil pour engager les procédures d’obtention de la nationalité péruvienne auprès des autorités compétentes”.

A cet égard, la FPF a déclaré qu’elle avait ordonné “que le footballeur reçoive des instructions pour qu’il exécute correctement les procédures, après consultation du ministère des Affaires étrangères”.

Il a souligné que l’attaquant “avait l’initiative de mener une procédure conforme à la réglementation”, donc “la disposition est appréciée et les meilleurs vœux sont étendus que ladite procédure soit achevée avec succès pour leur bien-être et leur tranquillité”.

“Dès que le joueur se conformera aux procédures susmentionnées, il sera éligible, selon le règlement de la FIFA, dont le commandement technique, dirigé par Ricardo Gareca, pourra demander son appel à notre équipe nationale quand il le jugera approprié. », Fit-il remarquer.

Il convient de noter que Lapadula a déclaré dans une récente interview avec un média italien qu’il était prêt à jouer pour l’équipe nationale péruvienne et qu’il se sentait beaucoup plus proche de ses racines péruviennes.

