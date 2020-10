Bien qu’il y ait déjà eu des spéculations, finalement l’entraîneur de l’équipe de football péruvienne, Ricardo Gareca, a eu le dernier mot et a annoncé que Gianluca Lapadula est l’un des pour les prochains matches de qualification en direction du Qatar 2022. De cette manière, l’attaquant italo-péruvien aurait l’opportunité de porter officiellement le rouge-blanc dans les duels que le Pérou organisera.

REGARDEZ ICI: La FPF a envoyé une lettre de convocation à Bénévent par Gianluca Lapadula

Bien que la présence de l’attaquant de Bénévent dans les matches contre le Chili et l’Argentine, qui se joueront en novembre aux dates 3 et 4, respectivement, n’a pas encore été confirmée; La vérité est que tout dépendra de la manière dont les procédures documentaires que le footballeur continue de mener pour jouer pour l’équipe nationale sont terminées.

En attendant les papiers pour obtenir votre carte d’identité, nous vous ferons savoir tout ce que vous devez savoir sur le nouvel attaquant de l’équipe de football péruvienne.

Gianluca Lapadula était la grande nouveauté de la liste des joueurs de Ricardo Gareca (Photo: .)

QUI EST GIANLUCA LAPADULA?

Gianluca Lapadula est née le 7 février 1990 à Turin, Piémont; son père est italien et sa mère est péruvienne. Dès son plus jeune âge, il a montré son intérêt pour le football, débutant sa carrière dans les divisions mineures de la Juventus entre 1996 et 2004. Deux ans plus tard, en 2006, est allé à Rivoli Collegno et immédiatement à Trévise, où il est resté un moment. En raison du fait que le club ne traversait pas un bon moment économique, il l’a vendu en 2007 à Pro Vercelli.

Grâce à ses bonnes performances, Calcio Ivrea l’a signé pour la saison 2008-2009 de la Lega Pro Seconda Divisione, la quatrième division du football italien.

Il en voulait plus et il l’a eu, eh bien avec seulement 19 ans, il a réussi à être signé par Parme en Serie A, mais ayant tellement de compétition dans la première équipe, il a dû jouer dans le tournoi Primavera, marquant six buts en 28 matchs. Il a poursuivi sa carrière dans d’autres clubs après avoir été prêté à l’Atlético Roma (0 but), Ravenna Calcio (1 but), San Marino Calcio (24 buts), Cesena (1 but), Frosinone Calcio (0 but) , ND Gorica de Slovénie (14 buts) et Teramo Calcio (24 buts).

En raison de la faillite de Parme, plusieurs de ses joueurs ont dû partir. Cela a été profité par divers clubs en Italie et En juillet 2015, Gianluca Lapadula est arrivé en tant que joueur libre à Pescara, de la deuxième division d’Italie. Grâce à sa bonne performance, puisqu’il avait marqué dix buts en 17 matchs, il a attiré l’attention de divers clubs internationaux.

L’attaquant italien de Bénévent Gianluca Lapadula célèbre après avoir marqué un penalty lors du match de football de Serie A contre la Roma (Photo: .)

L’INTÉRÊT DE RICARDO GARECA DANS LAPADULA

Gianluca Lapadula était devenu un joueur attractif aux yeux des entraîneurs, une situation qui a suscité l’intérêt du sélectionneur de l’équipe péruvienne, Ricardo Gareca, qui a voyagé en Europe pour proposer à l’attaquant d’origine péruvienne de jouer pour la blanquirroja avant les éliminatoires qui ont débuté en mars 2016 et la Copa América Centenario, qui se tiendra en juin de la même année aux États-Unis.

Bien qu’il ait montré beaucoup d’affection et remercié, à travers ses réseaux sociaux, les supporters péruviens qui l’imaginaient déjà porter le maillot péruvien, il a déclaré qu’il ne ferait pas partie de l’équipe nationale. «J’ai pris la décision d’attendre juin pour me concentrer sur le championnat de Serie B ici en Italie. En juin dernier, j’avais dit que j’allais donner mon âme et mon cœur pour Pescara et je veux le faire. Je veux me concentrer sur ce que j’avais déjà décidé auparavant (…). Vous, peuple péruvien, avez rempli mon cœur d’un immense amour et j’en suis sûr [de] la force que j’ai maintenant sur le terrain est grâce à vous. Une côte, je peux dire: l’appel de l’équipe nationale péruvienne est l’opportunité la plus importante que j’ai eue dans ma vie jusqu’à présent », écrivait-il en février 2016.

Des mois plus tard, en mai, il a indiqué: «J’ai décidé de ne pas participer à l’America’s Cup parce que je ne veux pas y aller juste pour profiter d’une occasion professionnelle. J’irai sûrement connaître le Pérou et, alors seulement, pourrai-je vraiment comprendre ce que signifient le blanc et le rouge ». De cette façon, il a dit non à l’appel de «El Tigre».

Le 6 juin 2016, il a clôturé sa belle performance avec Pescara, obtenant la promotion attendue en Serie A et marquant 30 buts en 44 matchs. De cette manière, il était à nouveau sous les projecteurs du football international.

Le moment où Ricardo Gareca a rencontré Lapadula en 2016 (Photo: Bruno Ortiz Jaime)

LAPADULA ARRIVE À L’AC MILAN ET S’APPELE EN ITALIE

Lapadula a fait le meilleur saut de sa carrière après avoir été embauché par l’AC Milan, l’une des plus grandes équipes d’Italie. Ce n’était pas mal pour lui, mais pas très bien non plus, puisqu’en 29 matchs il a marqué huit buts. En raison d’une mauvaise campagne au niveau collectif, le club a choisi de le prêter pour la saison 2017-18.

Pendant son séjour à Milan, il a été appelé en urgence par l’équipe italienne en novembre 2016 et a déclaré que son rêve était toujours de porter la chemise italienne. Dans le match contre l’Allemagne, il n’a eu aucune chance de jouer.

ARRIVEZ A GENOA, LECCE ET BENEVENTO

Il a été prêté par l’AC Milan à Gênes la saison suivante, 2017/2018. Là, il a marqué 6 buts en 28 matchs en championnat italien. Le Gênes était content de Lapadula et l’a acheté. Mais lors de la saison 2018/2019, il a été blessé et n’a disputé que huit matchs de championnat.

Lecce cherchait un attaquant pour 2019/2020 et Gênes a prêté Lapadula. Dans ce club, l’Italo-Péruvien a réalisé sa meilleure saison depuis son départ de Pescara de la deuxième division. Il a marqué 11 buts en 25 matchs.

Le prêt a pris fin et Lapadula a dû retourner à Gênes, mais Benevento est apparu et a acheté l’attaquant. Cette saison 2020/2021, Lapadula a disputé 5 matchs et 2 buts marqués.

Gianluca Lapadula a marqué 13 buts lors de la saison 2019-2020 avec Lecce. (Photo: US Lecce)

GIANLUCA LAPADULA A JOUÉ POUR L’ITALIE

Gianluca Lapadula a de nouveau été appelé pour porter le maillot italien et a disputé un match amical en 2017 contre Saint-Marin. Dans le match non officiel, il a marqué trois buts; Bien qu’il ait bien performé, il n’a jamais été rappelé par l ‘«Azurri».

En termes de titres, Lapadula a remporté la Super Coupe d’Italie avec Milan lors de la saison 2016/2017.

Selon le site Web spécialisé en économie du sport Transfermarkt, Lapadula a une valeur marchande de 5 millions d’euros, bien que ce ne soit pas sa valeur la plus élevée. Lorsqu’il a été embauché par l’AC Milan, la page lui a donné une valeur de 8 millions d’euros.