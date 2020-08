La star des Bucks, Giannis Antetokounmpo, a remporté le prix du joueur défensif de l’année de la NBA, a annoncé mardi la NBA.

L’ancre de l’unité stellaire de Milwaukee a obtenu 75 votes de première place, 18 votes de deuxième place et trois votes de troisième place. Le grand des Lakers Anthony Davis a terminé deuxième du scrutin tandis que le centre de jazz Rudy Gobert, le gardien des 76ers Ben Simmons et l’attaquant du Heat Bam Adebayo ont terminé troisième, quatrième et cinquième, respectivement.

“Félicitations à Giannis pour avoir été nommé joueur défensif de l’année”, a déclaré l’entraîneur-chef Mike Budenholzer à l’émission Inside the NBA de TNT. “Son engagement à défendre, son engagement à gagner est au-delà de l’incroyable. Il a un impact sur le jeu avec ses tirs bloqués, avec ses rebonds, avec sa capacité à garder les cinq positions, sa poursuite des blocs, son défi de tout faire défensivement. Son talent est au-delà de spécial et combiné avec son équipe, c’est fait pour un moment très spécial et pour nous de le reconnaître comme le joueur défensif de l’année. “

Dans les matchs joués jusqu’au 11 mars, Antetokounmpo a conduit les Bucks au meilleur classement défensif de la NBA en accordant 101,6 points pour 100 possessions. Du début de la saison régulière à l’arrêt du 11 mars, les adversaires de Milwaukee ont également tiré un bas de la NBA à 41,3% sur le terrain.

Antetokounmpo a remporté le prix MVP 2018-2019 et est favorisé pour remporter le prix 2019-2020. Seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon ont remporté le titre de MVP et de joueur défensif de l’année au cours de la même saison. Seuls cinq joueurs de l’histoire de la ligue ont remporté les deux prix dans la même carrière.

Les Bucks cherchent à clôturer le Magic mercredi et à se qualifier pour les demi-finales de la Conférence Est. Le pronostic pour le match de mercredi est à 16 h HE.