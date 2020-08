Giannis Antetokounmpo a pris du temps après que les Bucks se soient qualifiés pour le deuxième tour des séries éliminatoires de la NBA pour expliquer le déroulement du débrayage de l’équipe en milieu de semaine.

Les Bucks ont refusé de jouer au Magic mercredi après la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin. Cette décision a eu un effet en cascade sur la NBA et les sports professionnels aux États-Unis. Au milieu des manifestations contre la brutalité policière et les inégalités raciales, tous les matchs de la NBA prévus mercredi, jeudi et vendredi ont été reportés. Il y a également eu des grèves dans la WNBA, la MLB, la LNH, la MLS et le tournoi de tennis Western & Southern Open.

Lorsqu’on lui a demandé comment la décision avait été prise, le MVP en titre de la ligue a déclaré aux journalistes: “J’ai vu George [Hill] et Sterling [Brown]. George a décidé de ne pas jouer le jeu, et il n’a pas fait pression pour [any] de ses coéquipiers. Pas moi. Pas l’entraîneur.

“Sterling a décidé de faire la même chose. Il est venu dans le vestiaire pour nous parler, et j’ai décidé en tant que leader, en tant que Giannis, c’est ce que je suis, j’étais comme, ‘Je ne joue pas à ce jeu.’ Je ne voulais pas jouer à ce jeu.

“J’ai dit à l’entraîneur (Mike Budenholzer) que je ne jouais pas ce match. Je ne peux pas laisser mes coéquipiers derrière. Ils ressentaient une sorte de frustration qui se passait, ce n’était pas dans le bon espace pour jouer. le jeu.

“Cent pour cent les soutiennent pleinement. Gagnez ou perdez, je les soutiens. Sortir ou ne pas y aller, rester dans les vestiaires, je les soutiens. Donc, nous avons décidé en tant qu’équipe de ne pas y aller, et c’est comment cela s’est passé.”

Antetokounmpo et les Bucks sont revenus à l’action samedi, battant le Magic 118-104 dans le cinquième match pour sceller une victoire de 4-1 dans la bulle d’Orlando. Antetokounmpo a inscrit 28 points et 17 rebonds pour Milwaukee, qui affrontera ensuite le Heat au Walt Disney World Resort.

“Nous avons fait un geste puissant – avons décidé de ne pas jouer, avons décidé de sensibiliser”, a déclaré Antetokounmpo à ESPN après le match. “Le simple fait de voir d’autres athlètes dans le monde, d’autres ligues faire la même chose. Cela en dit long sur nous, cela en dit long sur notre ligue qui nous donne une plate-forme pour parler.”