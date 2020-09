Bien qu’ils aient réussi à prolonger leur série de demi-finales de la Conférence Est avec une victoire dans le quatrième match contre le Heat, il semble que ce soit une question de quand, pas si, les Bucks seront éliminés des séries éliminatoires de la NBA 2020. Milwaukee a perdu les trois premiers matchs de la série et aucune équipe de la NBA n’a jamais surmonté un déficit de 3-0.

Dès que le dernier buzzer retentira pour signaler la fin de la campagne 2019-20 des Bucks, l’une des intersaisons les plus importantes de l’histoire de la franchise commencera. À ce moment-là, tous les regards se tourneront vers Giannis Antetokounmpo, le joueur défensif de l’année et probablement MVP consécutif.

Tout comme Kevin Durant, LeBron James et Kawhi Leonard avant lui, si Antetokounmpo entre en agence libre, sa décision pourrait changer le paysage de la ligue. Mais “The Greek Freak” est-il vraiment prêt à quitter Milwaukee?

Commençons par les bases ici avant de nous lancer dans les rumeurs …

Quand Giannis Antetokounmpo sera-t-il un joueur autonome?

Antetokounmpo n’est pas éligible pour devenir agent libre tant que après la saison 2020-21. Il a signé une prolongation de quatre ans de 100 millions de dollars avec les Bucks en 2016, et cet accord n’incluait aucune option de joueur ou d’équipe.

Voici les chiffres de cette extension, par Spotrac:

Saison

Âge

Salaire de base

2017-2018 22 22,471 millions de dollars 2018-19 23 24,157 millions de dollars 2019-20 24 25,842 millions de dollars 2020-21 25 27,528 millions de dollars 2021 26 Agent libre sans restriction

Giannis Antetokounmpo signera-t-il un contrat supermax avec les Bucks?

Bien qu’Antetokounmpo ne puisse pas démarrer le processus d’agence libre cette année, il est éligible à un contrat supermax avec son équipe actuelle. C’est pourquoi la prochaine intersaison est si énorme pour les Bucks.

Comme le directeur général de Milwaukee, Jon Horst, l’a déjà indiqué, il n’y aura aucune hésitation de la part du front office. L’accord supermax de cinq ans pourrait aboutir aux alentours de 250 millions de dollars – il est difficile de déterminer un chiffre exact en raison de l’incertitude sur le plafond salarial – mais les Bucks sont prêts à payer ce qu’il en coûte pour garder Antetokounmpo.

“Je pense que nous sommes tous convaincus que si nous continuons à mettre en place les bonnes choses et à donner à Giannis les bonnes opportunités – il aime Milwaukee, il aime l’état du Wisconsin et je pense qu’il sera un Buck pendant longtemps”, Horst a déclaré lors d’un événement de la mairie l’année dernière.

Antetokounmpo a été décrit comme incroyablement fidèle, ce qui est un avantage pour les Bucks, mais il est également très compétitif. S’il ne croit pas que Milwaukee est conçu pour gagner des championnats, il pourrait refuser le supermax, laisser la saison 2020-21 se dérouler et devenir un agent libre sans restriction.

Après la défaite des Bucks face aux Raptors lors de la finale de la Conférence de l’Est 2019, Malika Andrews d’ESPN a rendu compte de cette situation exacte et des raisons pour lesquelles elle pourrait poser des problèmes à Milwaukee:

Antetokounmpo a toujours fait des proclamations publiques de son amour pour Milwaukee, alors qu’il grandissait et s’habituait à la culture américaine à Cream City après avoir quitté la Grèce. Antetokounmpo adore le personnel médical des Bucks. Sa mère a déménagé à Milwaukee. Mais il s’agit de gagner. Plus concrètement, une source proche d’Antetokounmpo a déclaré que se rendre à la finale de la NBA n’est pas qu’une ambition, cela pourrait faire pencher la balance alors qu’il pèse sur son avenir contractuel.

La signature du contrat supermax mettrait immédiatement fin à toutes les spéculations entourant Antetokounmpo. D’autre part…

Giannis Antetokounmpo quittera-t-il les Bucks?

Ouais, ça pourrait devenir fou. Les rumeurs s’intensifient déjà et les Bucks ne sont même pas encore officiellement sortis des séries éliminatoires.

De Vincent Goodwill de Yahoo Sports:

[The Heat have] le contenait et montra au joueur le plus utile, qui sera bientôt à deux reprises, ses plus grosses verrues d’une manière brute mais contrôlée, semblable au travail que les Raptors de Toronto lui ont fait lors des quatre derniers matchs de la finale de la conférence l’an dernier. Il n’est pas étonnant que beaucoup dans les cercles de la ligue croient que Miami et Toronto sont les pionniers du tirage au sort Antetokounmpo, avec un observateur disant à Yahoo Sports “c’est un secret de polichinelle” dans la bulle d’Orlando.

En plus de Chaleur et Rapaces, les Guerriers ont également été liés à Antetokounmpo, mais Golden State aurait beaucoup plus de mal à dégager l’espace de plafond nécessaire pour le débarquer. Les Warriors n’auraient pas l’avantage d’un pic de plafond sans précédent comme l’année où ils ont ajouté Durant à la liste.

Si Antetokounmpo disait aux Bucks qu’il prévoyait de partir quoi qu’il arrive pendant la saison 2020-21, Milwaukee pourrait appeler des équipes comme Golden State, Miami et Toronto pour discuter d’éventuels packages commerciaux plutôt que de perdre Antetokounmpo pour rien. À ce stade, cependant, cela saute trop loin dans le futur.

Conclusion: les Bucks veulent qu’Antetokounmpo signe le contrat supermax et reste à Milwaukee jusqu’à son apogée. D’autres prétendants espèrent un changement d’avis.

Seul Antetokounmpo sait ce qui va suivre.