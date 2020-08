Dans ses remarques d’après-match après que les Milwaukee Bucks ont vaincu les Orlando Magic samedi, Giannis Antetokounmpo a partagé quelques mots sur le décès tragique de l’acteur Chadwick Boseman.

Boseman, qui a décrit de façon mémorable T’Challa dans «Black Panther» et Jackie Robinson dans «42», est décédé vendredi après un combat de quatre ans contre le cancer du côlon. Il avait 43 ans.

«Prier pour sa famille. Que Dieu repose son âme. … Dure. Dure. L’année 2020 a été des hauts et des bas… pour tout le monde », a déclaré la star des Bucks, par Ben Golliver du Washington Post. «Il a tellement laissé derrière lui. Grand acteur, grand être humain. J’ai eu la chance de le rencontrer. Il va certainement nous manquer. «

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks à la mort de l’acteur de «Black Panther» Chadwick Boseman: «Prier pour sa famille. Que Dieu repose son âme. … Dure. Dure. » pic.twitter.com/TbLbIZMYNY – Ben Golliver (@BenGolliver) 29 août 2020

«Black Panther» a brisé toutes sortes d’idées dépassées à Hollywood sur les films de super-héros. Le film a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial et a changé les perceptions sur la qualité artistique des films de bandes dessinées et sur qui pourrait y jouer. «Black Panther» a remporté six nominations aux Oscars et en a remporté trois, dont celui du meilleur film.

T’Challa est peut-être un super-héros fictif, mais il a néanmoins inspiré des gens du monde entier et a donné l’exemple de courage et de leadership réfléchi.

Boseman a également dépeint des personnages historiques noirs tels que Thurgood Marshall («Marshall»), James Brown («Get On Up») et Floyd Little («The Express»). Le regretté acteur était proche de la communauté de la NBA et plusieurs joueurs ont exprimé leurs condoléances après sa mort choquante.

Les Bucks and Magic ont également réservé un moment de silence pour Boseman, l’ancien joueur de la NBA Clifford Robinson et le légendaire entraîneur Lute Olsen – tous décédés ces derniers jours.

Pour rappel, Boseman a aidé son ami, Indiana Pacers garde Victor Oladipo, pour un dunk sur le thème «Black Panther» dans le concours de slam dunk 2018.

Voici Boseman en train de gogner avec l’équipage «Inside the NBA» en 2019.

Clairement, comme Giannis Antetokounmpo et les Bucks, toute la NBA se souviendra à jamais de Chadwick Boseman.