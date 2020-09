Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont vu leur saison 2019-20 se terminer mardi soir dans une défaite 103-94 dans le cinquième match contre le Miami Heat.

Après la défaite, Antetokounmpo, qui a raté le match après avoir subi une blessure à la cheville droite plus tôt dans la série, s’est vu demander s’il demanderait un échange au cas où il ne pourrait pas obtenir une prolongation de contrat avec les Bucks.

«Cela n’arrive pas. Ce n’est pas le cas », a déclaré le joueur par excellence de la ligue 2018-19 à Chris Haynes de Yahoo Sports.

«Certains voient un mur et entrent [another direction]. Je le laboure. Nous devons simplement nous améliorer en équipe, individuellement et y revenir la saison prochaine.

Antetokounmpo, 25 ans, devrait devenir joueur autonome après la saison NBA 2020-21. Cette intersaison, il est éligible à l’extension super-max qui pourrait valoir plus de 250 millions de dollars sur cinq ans.

Fin août, Antetokounmpo a remporté le prix du joueur défensif de l’année 2019-2020. Mardi, il a été nommé membre de la première équipe All-Defensive Team.

L’ancien choix n ° 15 du repêchage de la NBA 2013 est également le favori présumé pour remporter son deuxième prix de MVP consécutif lorsque le prix sera annoncé dans un proche avenir.

Menés par Antetokounmpo, les Bucks ont eu le meilleur bilan de la NBA tout au long de la saison régulière, terminant 56-17. Cependant, la franchise quittera toujours la bulle à la recherche de son premier titre depuis 1971.

“J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et nous améliorer en tant qu’équipe et revenir”, a déclaré Antetokounmpo aux journalistes après la défaite de son équipe dans le cinquième match. «J’espère que nous pourrons bâtir une culture à Milwaukee qui, pendant de nombreuses années, nous pourrons sortir et concourir chaque année pour un championnat.»