Le Heat a mis en place une finale historique de 12 minutes en route pour prendre une avance de 3-0 sur les Bucks n ° 1 vendredi, devançant Milwaukee par un record en séries éliminatoires de 27 points au quatrième quart avant de remporter une victoire de 115-100. Jimmy Butler a été spectaculaire, amassant 30 points en se prêtant à la ligne des lancers francs.

Pour le troisième match consécutif, le MVP présumé Giannis Antetokounmpo n’a pas pu prendre le contrôle, marquant 21 points décevants tout en tirant un score de 7 sur 21 depuis le sol. Voici trois réflexions sur la victoire choquante de Miami.

Mike Budenholzer n’en a pas fait assez

L’entraîneur-chef de Milwaukee a fait quelques ajustements importants dans le match 3. Budenholzer a resserré sa rotation, excédant la plupart des minutes de Pat Connaughton et Kyle Korver tout en augmentant celles de Donte Divencenzo. Il a donné à Giannis plus de minutes au centre. Et il a même laissé Antetokounmpo garder Butler dans le quatrième. L’efficacité de ces mouvements variait, mais dans l’ensemble, ils n’étaient tout simplement pas suffisants.

Kim Klement – USA Today Sports

Dans un jeu à gagner ou à mourir, Giannis et Khris Middleton n’ont pas assez joué. Pourquoi Middleton joue-t-il seulement 9 minutes en quatrième? Pourquoi Giannis joue-t-il seulement 10? Bud avait l’air particulièrement têtu lorsqu’il a éliminé Antetokounmpo en quatrième position à 8:41, juste après que Miami ait marqué sept points d’affilée pour réduire l’avance à quatre. Votre équipe est sous le choc, l’adversaire fait une course, vous êtes à 2–0 et vous éliminez votre meilleur joueur dans cette situation? Cela n’a aucun sens. Même si Middleton et Giannis ont tous deux joué tout le quatrième, ils n’auraient toujours pas atteint 40 minutes pour la nuit.

C’est une faute professionnelle de coaching. Cela a peut-être coûté leur saison aux Bucks. Et cela pourrait finir par coûter son travail à Budenholzer.

Giannis Antetokounmpo n’en a pas fait assez

Le Greek Freak a de nouveau été tenu en échec vendredi. Ses moyennes dans cette série sont bien inférieures à celles de la saison régulière. Et s’il est possible qu’Antetokounmpo ait été ralenti par une modification de la cheville droite subie en première mi-temps (il a dit après le match qu’il ne l’était pas), sa performance était toujours incroyablement décevante.

Antetokounmpo a renfloué le Heat en tirant un énorme sept trois. Il les a tous manqués (bien que pour être honnête, l’un était un soulèvement désespéré avec quelques secondes à gauche). 21 points, 16 rebonds et neuf passes décisives sont à peine une ligne à se moquer, mais Giannis n’a jamais semblé à l’aise dans le troisième match. la peinture, ainsi que les tireurs qui ne pouvaient pas capitaliser sur les regards qu’ils ont obtenus dans le quatrième.

Il est injuste de mettre cette série aux pieds de Giannis. Les Heat sont spécialement équipés pour le ralentir grâce à leur équipe de défenseurs disciplinés et à leur brillance dans l’exécution. Pourtant, dans les deux jeux 2 et 3, Antetokounmpo n’a pas réussi à prendre le relais de la manière que vous attendez d’un joueur de son calibre face à l’adversité. Tous les grands doivent subir de lourdes pertes en séries éliminatoires. Mais vous aimeriez voir quelqu’un d’aussi talentueux que Giannis se battre davantage le dos contre le mur.

À aucun moment de ce match, Antetokounmpo n’a submergé Miami comme il l’a fait pratiquement tout le monde pendant la saison régulière. C’est une performance déconcertante, qui suscite généralement des questions et des spéculations.

Seaux Jimmy Playoff

Les Bucks ont marqué 13 points au quatrième quart. Jimmy Butler a marqué 17.

Jimmy a tiré 4 sur 7 depuis le terrain et 9 sur 11 depuis la ligne. Alors que Giannis le récupérait pendant les dernières minutes, Butler en profitait encore, forçant Antetokounmpo à faire des pick-and-rolls et à conduire plutôt sans effort dans la voie. Sur une pièce qui ressemblerait finalement à la dague, Butler a demandé à Goran Dragic de filtrer Giannis, a effondré la défense dans la peinture en tournant rapidement le coin du médiator et a trouvé Jae Crowder pour un trois grands ouverts sur l’aile gauche. C’était un tir éreintant – Crowder a coulé les trois (son cinquième de la soirée) pour donner à Miami une avance de sept points avec un peu plus de deux minutes à faire.

Le Heat n’aurait besoin que de faire quelques lancers francs le reste du temps pour geler la victoire. Milwaukee n’a plus jamais marqué.

Maintes et maintes fois, Butler fait le bon jeu. Lorsque le Heat est désespéré pour l’attaque, il peut mettre fin aux courses en trouvant son chemin vers la ligne des lancers francs. Son jumpshot, absent pendant toute la saison régulière, a pris vie comme par magie dans cette série. Et c’est aussi un distributeur volontaire. Les Heat sont une machine bien huilée supérieure à la somme de leurs pièces. Ils ont plusieurs pièces importantes. Mais après des années de consternation au sujet de ses capacités en tant que coéquipier, Butler est maintenant sur le point de diriger l’un des meilleurs bouleversements de l’histoire des séries éliminatoires. Jimmy a certes de plus grands objectifs, mais cette série pourrait contribuer grandement à justifier les dernières années de sa carrière.