Deux lanceurs de départ invaincus qui ont eu de la chance contre leur adversaire plus tôt cette saison s’affrontent lorsque les Dodgers de Los Angeles et l’hôte des Giants de San Francisco entament une série de trois matchs mardi soir.

Les rivaux californiens se connaissent assez bien, s’étant déjà rencontrés sept fois cette saison – tous à Los Angeles – les Dodgers en prenant quatre des sept.

Cet ensemble de trois matchs complétera la série de la saison.

Les Giants ouvriront la série avec leur as, le droitier Johnny Cueto (2-0, 4,35 MPM), face au gaucher des Dodgers de 24 ans Julio Urias (2-0, 2,74 MPM).

Cueto a pris un sans-coup dans la sixième manche au Dodger Stadium plus tôt ce mois-ci, seulement pour voir le voltigeur gauche Hunter Pence perdre un flyball dans les lumières. Enrique Hernandez a été crédité d’un triple.

Le joueur de 34 ans a remporté la victoire dans une victoire de 5-4 et a également suffisamment bien lancé pour gagner lorsqu’il a été retiré après cinq manches dans un match nul 1-1 lors de la soirée d’ouverture. Les Dodgers ont remporté celui-là 8-1.

Cueto a commencé 22 matchs dans sa carrière contre les Dodgers, avec une fiche de 8-9 avec une MPM de 3,62.

Les Giants entrent dans la série en jouant leur meilleur ballon de la saison, après en avoir remporté six de suite, y compris un balayage à domicile de trois matchs contre l’Arizona qui s’est conclu par une victoire de 6-1 dimanche.

La victoire de la finale de la série est survenue un jour qui a commencé avec la mauvaise nouvelle que Pence, un favori de longue date des fans, avait été désigné pour une affectation afin que le club puisse faire de la place sur la liste active du joueur de champ intérieur nouvellement acquis Daniel Robertson.

“Je suis absolument bouleversé”, a jailli Pence après avoir appris la nouvelle, “avec appréciation pour l’incroyable trajet et le voyage incroyable que nous avons partagé ensemble, le soutien de cette base de fans, le plaisir de cette ville, la première classe de cette organisation, tout le personnel, tous les excellents coéquipiers tout au long des années, et aussi les contrepoids – les années difficiles avec les grandes années et toutes les leçons entre les deux.

“Cela fait partie de la beauté. C’est ce qui rend les bons moments si bons. Il y a aussi des difficultés et des défis, et ils nous façonnent et façonnent notre âme. Il y a de grandes leçons dans tout cela. Ce fut juste un voyage absolument formidable. , et j’en suis tellement reconnaissant et tellement reconnaissant d’avoir pu être un géant pendant si longtemps. “

Les Dodgers de première place roulent également, après avoir remporté quatre victoires d’affilée et 11 sur 12. Comme les Giants, ils sortent d’un balayage à domicile, après avoir envoyé le Colorado en trois matchs consécutifs.

“Nous essayons de fuir avec cette division”, a déclaré Hernandez après la victoire de dimanche. “C’est l’étape n ° 1 de l’objectif principal.”

Urias fera son troisième départ de la saison contre les Giants, ayant raté Cueto dans la rotation les deux premières fois.

Il a bien lancé dans les deux – un point sur cinq coups sûrs en cinq manches en juillet, un point sur trois coups sûrs en quatre manches plus tôt ce mois-ci – mais il est reparti avec rien à montrer pour eux. Il était limité à 78 emplacements chacun.

Il n’a accordé plus de deux points dans aucun de ses cinq départs cette année.

Urias n’a jamais battu les Giants malgré une MPM de 1,48 en 14 matchs, dont huit départs. Il est parti 0-2, avec les deux défaites en six matchs (deux départs) à San Francisco.

