Pour dire le moins, la saison de baseball écourtée par la pandémie a créé son lot de bizarreries. Par exemple, le gaucher des Giants de San Francisco, Tyler Anderson, a récemment affronté l’Arizona lors de trois départs consécutifs.

Il était si heureux de lancer contre quelqu’un d’autre, les Mariners de Seattle en visite le 9 septembre, qu’il a réussi six manches sans but dans une victoire de 10-1.

Quand Anderson (2-3, 4,50 MPM) prendra le tertre mardi, il affrontera à nouveau les Mariners, cette fois à Seattle.

“C’est un gaucher génial. Il a beaucoup de pièces mobiles”, a déclaré le manager des Mariners, Scott Servais. “Nous savions qu’il allait faire son entrée dans (le match du 9 septembre), mais la tromperie signifie beaucoup dans ce jeu. Quand vous n’êtes pas habitué à voir un gars très souvent, il était un peu génial, et il a lancé un bon match de baseball. “

Anderson a eu des résultats mitigés en trois départs contre les Diamondbacks en 14 jours. Il a lancé son premier match complet en carrière le 22 août, avant d’abandonner 11 points en 8 2/3 manches lors des deux prochaines sorties combinées.

Anderson, qui a raté la majeure partie de la saison 2019 alors qu’il se remettait d’une opération au genou gauche, s’est blâmé pour ces deux derniers matchs contre l’Arizona.

«Je suis tombé sur moi-même», a déclaré Anderson. “J’ai bien lancé, et ensuite, n’ayant pas beaucoup lancé au cours de la dernière année et demie et n’ayant que quelques départs là-dedans, il me semblait que je voulais essayer quelque chose de différent. Comme, ‘OK, maintenant je vais faites ceci, ‘au lieu de vous contenter de faire confiance comme:’ Hé, vos affaires vont bien, faites simplement ce que vous faites. ‘ Je pense que c’était davantage le résultat du fait de ne pas lancer depuis un certain temps et de ne pas me faire confiance », a déclaré Anderson.

Les Giants (23-24) tenteront de se regrouper après avoir perdu les deux matchs d’un double en tête dimanche contre San Diego. Malgré trois défaites consécutives, San Francisco reste en position pour une place pour les éliminatoires de la Ligue nationale.

“Nous sommes toujours là où nous devons être”, a déclaré le manager des Giants Gabe Kapler. «Nous avons les Mariners à venir. Nous devons être préparés pour eux. Je m’attends à ce que nous rebondissions bien, car nous avons toute la saison des périodes de jeu qui ne sont pas nos meilleures.

“Nous avons pu être résilients et durs dans ces moments-là jusqu’à présent cette saison. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous n’allons pas de l’avant. Nous serons prêts à la sortie de la journée”, a déclaré Kapler.

Les Mariners (22-26) ont connu une séquence de huit victoires consécutives à domicile avec une défaite de 9-0 lors du deuxième match d’un match double lundi contre Oakland. Ils se sont remis d’un déficit de cinq points pour remporter le premier match 6-5.

Le droitier des Mariners Ljay Newsome (0-0, 3,24 mpm) devrait faire son troisième départ en carrière dans la ligue majeure et le deuxième d’affilée contre San Francisco.

Il y a une semaine, dans la région de la baie, Brandon Crawford des Giants a débuté la deuxième manche et a frappé un paquebot de 100 mph sur le poignet droit de Newsome, expulsant la recrue du match. L’enclos des relevés des Mariners a accordé trois circuits dans une défaite 6-5.

“Je pensais que (Newsome) lançait le ballon plutôt bien”, a déclaré Servais. “(Le comebacker) a changé la composition du jeu.”

Newsome a reconnu qu’il était frustrant de se faire mettre KO, surtout lorsque les frappeurs des Mariners l’ont mis 4-1.

«C’est un peu fou», dit-il. “J’ai été frappé beaucoup de fois. Je ne suis jamais sorti d’un match, cependant. C’était différent. C’était presque au ralenti. Je l’ai vu tout le temps, je ne pouvais tout simplement pas remettre mon gant, donc c’était juste ma première réaction de lever le bras et de me protéger. “

Lorsque Servais et l’entraîneur Rob Nodine sont allés au monticule, ils ont pu voir des marques de couture du ballon sur le poignet de Newsome.

“Il a très bien fumé”, a déclaré Servais. “Nous devrons attendre et voir s’il sera disponible pour faire son prochain départ. Espérons qu’il le pourra.”

– Médias au niveau du champ