▲ L’attaquant français était la figure des félins et étend son héritage aux habitants de Monterrey.Photo @ TigresOficial

Dimanche 20 décembre 2020, p. a10

Les Tigres, sous le commandement de Ricardo Tuca Ferretti, auront une autre occasion de rembourser la dette d’un titre international après avoir accédé pour la quatrième fois à la finale des Concachampions en battant le club hondurien Olimpia 3-0, au stade Exploria, en Orlando.

L’effort des chats dans l’attaque a été minime, mais tout le temps ils étaient en contrôle et ont réussi à marquer avec deux pénalités d’André-Pierre Gignac (45 + 4 et 57). Olimpia a reçu d’autres coups quand ils se sont retrouvés avec 10 hommes après l’expulsion de Deybi Flores (45 + 3) et un but contre son camp d’Elvin Casildo (78).

Le premier avertissement est venu par Leo Fernández quand il a lancé un tir puissant à longue portée qui a été arrêté par le gardien de but Olimpia Edrick Menjívar. Po-co plus tard, Gignac a tenté de profiter d’un coup franc, mais le ballon est passé à côté du but.

Les Tigres sont restés dominants, mais n’ont pas pu trouver de clarté dans l’attaque. Sur le banc, Ricardo Ferretti était tendu et hurlait de gronder ses joueurs pour tout échec.

Olimpia a résisté, mais ce n’est qu’une demi-heure après le début du match qu’ils ont réussi à se rapprocher du but rival, après que Jerry Bengtson ait filtré une passe à Maylor Núñez, qui a tenté de terminer mais Nahuel Guzmán a arrêté le ballon.

Les étudiants universitaires ont dû changer de régime lorsque Javier Aquino est parti à cause d’un mal de dos et Raymundo Fulgencio est entré chez lui. Malgré l’événement imprévu, ils ont continué à contrôler le terrain, traquant le but rival, bien que les émotions soient arrivées à la fin de la première mi-temps.

Sur un corner, Carlos Salcedo a tenté une chance avec un Chilien qui a frappé la barre transversale et sur le rebond Luis Quiñones est apparu avec un tir qui a été dévié avec un coup de Deybi Flores. Le jeu douteux a coûté un carton rouge au milieu de terrain d’Olimpia, en plus de donner un penalty aux Tigres.

André-Pierre Gignac était en charge de récolter le penalty maximum avec un tir intégré dans le coin gauche pour mettre le premier but. Ainsi, les chats en ont profité, tandis que le barreur d’Olimpia, Pedro Troglio, a revendiqué le sifflement salvadorien Iván Barton.

Le complément a commencé avec la controverse, lorsque Jorge Álvarez a commis une main en essayant d’arrêter une attaque de Raymundo Fulgencio et a donné une autre sanction aux étudiants universitaires. Gignac tira à nouveau de onze pas pour déchaîner le coup mortel.

Avec la victoire dans le sac, les habitants de Monterrey sont restés calmes dans la zone adverse, quand Elvin Casildo a envoyé le ballon à son propre but et a donné aux félins le troisième but. Ainsi, Olimpia a été éliminé, tandis que Tigres tentera de soulever le titre qui lui avait été refusé lors des éditions 2016, 2017 et 2019.