Distriburte Game est composé de personnel possédant une vaste expérience dans le sport féminin, en plus d’être conseillé par des joueuses, des entraîneurs et des gérants possédant une vaste expérience. Le tournoi est créé pour “donner de la visibilité à l’énorme évolution du football féminin dans le monde et pour montrer l’engagement inconditionnel de notre communauté, de notre fédération et des clubs qui y sont inscrits pour le sport féminin”, selon l’organisation.

“Avec ce tournoi, nous voulons couvrir l’espace vide qui existe dans le football féminin dans les Asturies et en faire une référence dans les années à venir en tant que tournoi international dans le nord de l’Espagne et en particulier à Gijón », déclare Alberto Menéndez. Malgré le fait que la situation actuelle est compliquée par la pandémie, Menéndez est optimiste. Pour le moment, l’organisation a contacté «plusieurs pays d’Afrique, notamment le Cameroun, le Sénégal et la Guinée équatoriale, mais aussi des clubs d’Asie et d’Europe, où nous avons eu un accueil splendide, ce qui nous motive encore plus à que tous les clubs des Asturies et du reste de l’Espagne participent », déclare le directeur sportif. Le tournoi a déjà fixé des dates: du 1er au 5 septembre 2021.

Il se jouera sur différents terrains autour de Gijón. L’organisation prévoit la participation de joueurs de haut niveau pour parrainer les équipes. D’autres activités à réaliser comprennent des conférences sur la nutrition et le sport ou la psychologie appliquée au sport. Tous préparés et dirigés par des professionnels des principales équipes de la Ligue Iberdrola.

Dans l’aspect purement sportif, la compétition se déroulera en soccer-11 ainsi qu’en soccer-7 et soccer-8. La première des modalités concernera les catégories enfants de moins de 13 ans et de moins de 14 ans; cadets de moins de 15 ans et de moins de 16 ans et jeunes. Dans les deux autres modalités, ce sera pour les plus jeunes de moins de 9 et moins de 10 ans et les jeunes de moins de 11 et moins de 12 ans. En plus d’un senior régional pour les joueurs nés avant 2006. Chaque équipe participante jouera au moins quatre matchs.