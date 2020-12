Sergio Arias passe José Ignacio Montes parmi plusieurs joueurs du Betanzos. | Ange gonzalez

La victoire écrasante de Gijón Basket sur Santo Domingo Betanzos. Il a été construit sur un excellent premier quart-temps au cours duquel les hommes de Fran Sánchez ont dépassé leur rival avec une excellente défense et un score élevé, 28 points, pour seulement 11 de l’équipe de Galice. L’avantage de 17 points a permis aux Gijoneses de jouer calmement et d’atteindre la pause avec six points supplémentaires, 46-23, et doublant l’équipe Betanzos au tableau de bord.

Après la reprise, les visiteurs ont amélioré leurs performances et ont commencé à réduire les écarts, mais sans jamais se rapprocher suffisamment pour mettre en péril la victoire de Gijón Basket dans un match où ils pouvaient également compter sur la présence de supporters.

Oluseyi Oyelowo a fait ses débuts dans les rangs de Gijón, mais le centre a été chargé de personnel très rapidement, trois en seulement cinq minutes, ce qui l’a empêché de passer de nombreuses minutes sur le terrain. La performance de José Antonio López s’est démarquée avec un triple doublé: 18 points, 14 rebonds et 10 fautes reçues qui lui ont valu 35 points. Avec lui Fernando Fernández Noval, le meilleur buteur du match avec 24 points auxquels il a ajouté 10 rebonds. Le grand absent de ce match était le vétéran Diego Sánchez

Le prochain rendez-vous de Gijón Basket aura lieu mercredi prochain sur le court de Xiria, un match correspondant à la septième journée et qui a été reporté à l’époque.