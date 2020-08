Après avoir mis fin à un road trip de neuf matchs avec une séquence de cinq défaites consécutives, les Twins du Minnesota ont hâte de commencer une séquence de huit matchs à Target Field à Minneapolis contre les White Sox de Chicago lundi soir où ils ont compilé un 12- 3 enregistrement.

Sauf …

Le premier match est un match avec le droitier des White Sox, Lucas Giolito, qui tentera de rejoindre Johnny Vander Meer en tant que seul lanceur de l’histoire de la Major League à lancer des frappeurs consécutifs.

Vander Meer a accompli cet exploit il y a 82 ans en 1938. Maintenant, Giolito (3-2, 3.09 ERA) fera son premier départ depuis Pittsburgh sans frapper dans une victoire 4-0 mardi soir au champ de taux garanti, le 19e sans buteur dans l’histoire de la franchise.

Les White Sox, quant à eux, tentent également un autre type d’histoire, après avoir rebondi d’un record de 10-11 le 16 août pour se qualifier pour la première place avec les Indians de Cleveland dans la division centrale de la Ligue américaine, tandis que l’effondrement Les jumeaux ont glissé à la troisième place.

“Nous nous sommes perdus dans l’histoire avec un sans buteur”, a déclaré aux journalistes James McCann, qui a attrapé le chef-d’œuvre de Giolito. “Mais si vous regardez ce que fait notre équipe dans son ensemble, nous sommes en bonne voie pour avoir une très bonne saison de 60 matchs.

«Et aussi amusant que (mardi) était, autant que je vais revivre (mardi) pour, vraiment, le reste de ma vie, nous devons retourner au travail et continuer à grandir et continuer à mûrir en tant que équipe pour atteindre le but ultime. Et ce sont les éliminatoires, puis les World Series. “

À cette fin, Chicago a fait un autre pas en avant avec une victoire de 5-2 en 10 manches dimanche sur la visite de Kansas City derrière le circuit de trois points de Luis Robert.

Giolito a lancé sept manches de blanchissage dans une victoire 9-0 contre Detroit lors de son départ précédent avant le no-hitter. Lors de ses deux derniers départs, il a accordé trois coups sûrs et deux marches et aucun point en 16 manches tout en retirant 26.

Mais Giolito n’a que 4-6 avec une MPM de 5,34 en 11 départs en carrière contre le Minnesota, y compris une défaite de 10-5 lors de l’ouverture de la saison le 24 juillet lorsqu’il a accordé sept points sur six coups sûrs, dont une paire de circuits de Max Kepler. , en seulement 3 2/3 manches.

Cependant, Giolito a sans doute lancé le meilleur match de la saison 2019 contre les 101 Twins à Target Field, les blanchissant sur seulement trois coups sûrs tout en supprimant 12 le 21 août de l’année dernière. Dans l’ensemble, il est 3-2 avec une MPM de 4,71 en cinq départs en carrière à Target Field.

Le gaucher Rich Hill (1-1, 3,55) devrait partir pour le Minnesota. Hill a une fiche de 0-2 avec une MPM de 6,41 en 17 apparitions en carrière et trois départs contre les White Sox, mais ne les a pas lancés depuis le jour d’ouverture en 2016 en tant que membre des Oakland A. Ce jour-là, il a pris la perte dans un revers 4-3, accordant quatre points (deux mérités) sur trois coups sûrs et une marche en 2 2/3 manches.

Les Twins n’ont réussi que six points sur 13 coups sûrs tout en étant balayés dans une série de trois matchs par les Tigers pour la première fois depuis 2016 pour mettre fin au voyage.

“Le voyage sur la route a été difficile”, a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli après la défaite 3-2 de dimanche à Detroit. «Chaque fois que nous avions l’impression que nous allions peut-être faire quelque chose ou que nous allions un peu, peut-être que nous n’exécuterions pas, que quelque chose n’irait pas dans notre sens. Ce n’était pas du baseball depuis le début.

La séquence de cinq défaites consécutives est la plus longue des deux saisons de Baldelli en tant que manager des Twins.

– Médias au niveau du champ