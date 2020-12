Olivier Giroud a conquis Sánchez Pizjuán avec une exposition qui présente sa candidature pour la meilleure performance de cette Ligue des champions. L’attaquant a abusé d’un Séville médiocre, qui a payé pour l’assouplissement d’un classement prématuré, et avec quatre buts, chacun avec un aspect différent, il a révélé les rotations de Julen Lopetegui. Chelsea s’impose comme premier du groupe E, tandis que les Espagnols passeront deuxième.

Séville est venu à l’avant-dernière journée de la Ligue des champions et l’a fait dans une situation idyllique, qu’ils auraient signée au moment du tirage au sort de la compétition continentale maximale. Classé à la huitième place, le duel direct avec Chelsea déciderait largement du premier classé du groupe, et Lopetegui est intervenu en la matière depuis sa position privilégiée pour faire place aux rotations si nécessaires dans ces instances de la saison.

Des écoles secondaires telles que Sergi Gómez, Gudelj, Óscar ou Idrissi ont été nominées comme protagonistes potentiels à partir d’une position privilégiée dans les onze de départ, tandis que Vaclik, qui a eu une nouvelle occasion de se réclamer pendant la période de blessure de Bono, a rejoint l’infirmerie à la s’échauffer, forçant Lopetegui à tirer l’équipe de jeunes Vacas comme ressource d’urgence contre l’une des équipes de la plus haute qualité accumulées sur la scène européenne.

Le jeune gardien a été mesuré à une étape de catégorie et au premier changement, il publiait également sa carte de pointage des buts concédés. Giroud a frappé pour la première fois du match avec un tir compris dans cette facette, celle de tueur, tant critiquée par le passé. Le Français a croisé le ballon empêchant Vacas de s’étirer et de mettre le jeu en difficulté pour un Séville dont il était venu profiter, mais surtout pour se disputer la première place.

La réaction n’allait pas attendre, avec les habituels Navas ou Rakitic tirant la voiture, mais l’offensive n’était pas complète sans des noms comme Ocampos, Jordan ou De Jong sur le terrain. Oui, il a été battu à Neysri, mais la première mi-temps a trouvé un centre face à but, malgré le fait qu’il ait même essayé de donner un pourboire.

Séville a pris possession, mais les chances ont été partagées et Pulisic a pu marquer un 0-2 qui aurait mis les choses sur une pente très raide pour l’équipe de Nervión. Cependant, Alfonso Vacas a semblé réaliser son premier arrêt du mérite en Ligue des champions et donc «déflorer» également dans cet aspect.

Les 45 premières minutes n’ont pas non plus été sans controverse et ont reçu une invitation acceptée de cet acteur devenu presque essentiel dans les conversations de football. Le VAR a examiné à deux reprises d’éventuelles sanctions dans la région de Chelsea, mais Séville n’a pas non plus eu de chance à cet égard et la pause est venue avec un résultat négatif et la nécessité de revenir.

Le run-run des rotations de Lopetegui a commencé à sonner dans les cercles de Séville, tandis que la seconde période a fait une apparition avec un scénario presque retracé à celui de son prédécesseur, malheureusement pour Séville. Une fois de plus huit minutes après le coup de sifflet de départ, Giroud est apparu dans la zone pour vacciner, cette fois avec une vaseline exquise.

Chelsea a fait bon son bonus de qualité à Nervión et Lopetegui a été contraint de mettre dans l’artillerie lourde pour, au moins, essayer de raccourcir les distances. Koundé, Munir, Ocampos et Jordán au green, avec la pénalité du retrait de Navas, manquant de fraîcheur pour plus de courage dont il a fait preuve, et ayant besoin d’une pause pour pouvoir tenir ses engagements futurs.

Séville n’a pas répondu, ni avec les nouveaux, ni avec les habitués, qui n’ont pas pu trouver le rythme face à une Chelsea qui a trouvé la solidité qui manquait au projet de Frank Lampard. Les minutes avançaient sans réponse locale et retrouvaient, pour la troisième fois, la participation meurtrière de la star du match.

Giroud ne suffisait pas à marquer le but qui ouvrait le match, ni au but du jour, vaseline incluse. Le Français voulait clore son grand jour et dissiper les doutes sur son succès face à porte, et il l’a fait avec la spécialité de la maison, une tête sans appel qui a fini par couler Séville un jour noir, bien que vite oublié compte tenu de sa passe. maths aux huitièmes.

Les Français n’avaient plus de buts à marquer sur le jeu, mais sur coups de pied arrêtés. Pour terminer la fête parfaite, Giroud a abusé de Sergi Gómez, obligeant le défenseur central catalan, surpassé pendant les 90 minutes, à prendre un penalty qui, bien sûr, allait convertir le ‘9’ de l’équipe de France, qui sans broncher à gauche au banc avec la satisfaction du travail effectué et les félicitations pour le chemin de tout ce collègue qui s’est croisé.

Le match était terminé et les dernières minutes, avec une pénalité fantôme, et une tentative de tangana résolue avec trois jaunes, ne pouvaient même pas menacer d’éclipser la performance différentielle de Giroud lors d’une journée noire en Ligue des champions de Séville.