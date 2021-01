Il a profité d’une erreur et a fait ce que seules les coiffes font. Ramon Ábila Il a montré toutes ses ressources pour marquer un but et mettre le 2-1 de Boca Juniors contre Argentinos Juniors par date 5 de Coupe Diego Maradona 2021.

Il a perdu un penalty, mais les buteurs ont parfois frappé le plus fort. ‘Wanchope’ a profité d’une erreur défensive où le ballon a été servi et a marqué de manière remarquable le 2-1 de ‘xeneize’ au stade Diego Armando Maradona.

De cette façon, et si le score continue en faveur de ceux menés par Migue Ángel Russo, Boca entre en finale de la Coupe qui porte le nom de l’idole argentine et qui se jouera le week-end prochain.

Aperçu du match

La clé est menée avec huit points par «Xeneize», avec quatre buts en faveur, et River Plate, avec trois. Le «Bicho», commandé par Diego Dabove, est troisième avec sept unités.

Boca Juniors et River Plate disputeront le match retour des demi-finales de la Copa Libertadores la semaine prochaine, respectivement contre Santos et Palmeiras, et leurs entraîneurs joueront la dernière date du tournoi local avec des équipes alternatives.

Argentinos (7 et 0) est le troisième en lice dans la lutte pour remporter la seule place pour le duel pour le titre, qui se jouera le 17 janvier à San Juan. River sera local contre l’Independiente de Avellaneda déjà éliminé.

En représailles des demi-finales de coupe, River doit se rendre à Sao Paulo à la recherche de l’exploit de battre Palmeiras par trois buts ou plus, après avoir perdu 3-0 à domicile. Boca a moins compliqué puisque toute égalité avec des buts le classe en finale, après avoir égalé 0-0 au match aller à La Bombonera.

