Mis à jour le 29/11/2020 à 15:45

Ce n’était pas avec la gauche, mais avec la droite; avait le ‘albiceleste’, mais avec l’insigne de la Napoli; des cheveux courts et une barbe proéminente, et non les fameuses boucles ébouriffées. Il semble que Diego Maradona est descendu du ciel et s’est installé pendant quelques secondes sur le corps de Lorenzo Insigne marquer un but formidable.

Dans Napoli vs. Roma pour la Serie A, dans le duel que de nombreux fans de football s’attendaient à voir comme l’équipe préférée de Maradona, le capitaine a non seulement gardé l’hommage d’avant-match ou l’échauffement avec le “ Live is life ‘mais voulait plus.

Il a attendu qu’un but sorte dans 90 minutes pour célébrer et honorer celui qu’il considère comme son idole, le plus grand joueur du club et, pour beaucoup, de l’histoire. Et il l’a fait avec un coup franc après 31 minutes de jeu.

Une première mi-temps qui était tout pour Napoli, qui avait peu d’occasions, mais la plus claire des 45 premières minutes. La peinture de Gattuso rend ainsi hommage au plus grand joueur du club.

Hommage précédent

Mais ce que Lorenzo Insigne a fait n’était pas la seule chose qui était là en hommage à Diego Armando Maradona ce jour-là. Avant l’échauffement, Lorenzo est sorti avec un arrangement floral à la tribune où il y avait des photos et des drapeaux faisant allusion à dix.

Et comme si cela ne suffisait pas, en plein échauffement, Napoli a mis en scène la chanson mythique “ Live is life ” pour que les joueurs s’entraînent au rythme de cette chanson que Maradona a rendue plus célèbre en 1989 avant le duel contre le Bayern Munich pour la Coupe d’Europe. .

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER