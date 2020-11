Afp et Europa Press

Journal La Jornada

Dimanche 8 novembre 2020, p. a11

Londres. Une journée marquante est arrivée en Premier League avec les triomphes 4-1 de Chelsea contre Sheffield, Manchester United a battu Everton 3-1 et Crystal Palace a battu Leeds 4-1.

La victoire de Chelsea les place à la troisième place avec 15 points, tandis que Manchester United, dans une autre réalité, est à la 14e place.

Les hommes de Frank Lampard se sont quelque peu ralliés dans les premiers instants à Stamford Bridge, via Tammy Abraham et Ben Chilwell. En seconde période, deux buts de plus en trois minutes de Thiago Silva et Timo Werner, pour montrer qu’ils sont l’équipe la plus marquante du championnat anglais, après avoir dépassé Sheffield (20).

Après deux tours sans victoire, ManU s’est imposé avec un doublé de Bruno Fernandes et le premier but d’Edinson Cavani pour les Red Devils contre Everton, sixième du tableau. Le résultat soulage la pression sur leur entraîneur, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, après la défaite en Ligue des champions face à Basaksehir Istanbul (2-1) et des rumeurs de contacts avec Mauricio Pochettino.

Leeds de Marcelo Bielsa est tombé lors de sa visite à la cour du Crystal Palace, qui occupe la septième place. L’équipe de l’entraîneur argentin a une nouvelle fois montré des fissures dans la défense et a perdu par le même résultat 4-1 que contre Leicester la semaine dernière, c’est pourquoi elle se classe 15e du tableau et avec les alertes activées.

Lors d’un autre match de la huitième journée, West Ham a battu Fulham 1-0.