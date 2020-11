Mis à jour le 27/11/2020 à 19:53

Alliance Lima c. Sport Huancayo Des visages en direct sont vus pour la neuvième journée de la phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien. Dans cette note, vous pourrez trouver tout ce que vous devez savoir sur cette rencontre et comment, quand et où voir cet engagement qui pourrait s’inscrire dans l’histoire du football national du fait que les intimes jouent leur permanence en Première Division.

Si vous souhaitez suivre EN DIRECT la rencontre entre ceux de La Victoria et des Huancaínos, rappelez-vous que Depor.com vous en fournira une large couverture, mettant à portée de main la minute par minute et tous les incidents de cet engagement vital pour ceux dirigés par le Professeur Daniel Ahmed.

Alliance Lima c. Sport Huancayo Ils arrivent avec des nouvelles différentes. Alors que les intimes sont dans une séquence négative inquiétante et sans connaître la victoire, le ‘Rojo matador’ arrive bien et laisse le nom du pays en Coupe d’Amérique du Sud. Pour ce duel, les antécédents seront laissés de côté et un seul en sortira avec la satisfaction d’avoir gardé les trois points.

Le colosse de José Díaz sera la scène qui accueillera ce match, le même qui attirera l’attention des amateurs de football vivant dans notre pays et aussi de ceux qui vivent dans d’autres pays et sont conscients de notre football.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: quel jour est le match?

Alliance Lima c. Sport Huancayo C’est convenu pour ce samedi 28 novembre au Stade National. Ce duel signifiera le dernier de l’année pour les bleus et blancs, tandis que le «Rojo matador» devra encore jouer la Copa Sudamericana.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: à quelle heure est le match?

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

Alliance Lima c. Sport Huancayo: quelle chaîne diffuse le match?

Alliance Lima c. Sport Huancayo Il sera diffusé dans tout le pays par le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et canal 714 en HD). En outre, vous pouvez également assister à cette réunion via GOLTV Amérique latine, si vous êtes dans un pays d’Amérique du Sud.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: derniers matchs entre les deux

19.09.20 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

16.11.19 | Alliance Lima 3-1 Sport Huancayo

31.05.19 | Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima

11.11.18 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo

18.08.18 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

26.10.17 | Sport Huancayo 4-2 Alianza Lima

16.07.17 | Alliance Lima 3-3 Sport Huancayo

03.05.17 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

26.02.17 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

27.11.16 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

Alliance Lima c. Sport Huancayo: où se jouera le match?

