Mannucci contre. Melgar sont mesurés (LIVE | DIRECT | ONLINE) dans un duel en cours pour la date 4 de la Phase 2. Le match sera diffusé par GOLPERU et débutera ce jeudi, à partir de 11 heures, au stade Monumental. L’équipe Trujillo cherchera à s’occuper de la séquence de deux victoires consécutives, tandis que le «rojinegro» a pour mission de montrer que le duel contre les Sport Boys était un point de rupture. Il suit également la minute par minute à travers www.depor.com

Mannucci En Phase 2, il est sixième avec six points et au tableau général, il est septième avec 35. Maintenant, l’avantage pour ceux menés par Pablo Peirano est qu’ils ont retrouvé leur rythme au championnat: ils ont battu le Deportivo Municipal et le Deportivo Llacuabamba (tous deux par 2-0).

Pour sa part, Melgar il est en position 9 avec seulement trois unités dans le groupe B (dans le cumul il est en 11 avec 31 points). Cependant, lors de leur dernière présentation, ils ont de nouveau montré leur empreinte: ils ont battu les Sport Boys 4-1. Un détail: après avoir été éliminé contre Bahia par la Coupe d’Amérique du Sud, il n’a désormais plus que l’engagement du tournoi local.

Face à la victoire contre les rosés, cela signifiait le ‘9’ Othoniel Arce: «L’équipe avait besoin d’un bon résultat, l’équipe méritait de gagner et ils ont fait un bon match du début à la fin. Cela nous convient assez bien en termes de spiritueux et nous devons continuer à travailler pour nous améliorer ».

Arce a ajouté que «lorsque vous entrez dans une séquence négative, lorsque vous ne pouvez pas trouver le but et que les résultats ne se produisent pas, vous devez être mentalement fort et surmonter l’adversité. Heureusement, le résultat est avec nous, il faut en profiter et réfléchir rapidement au match de jeudi. “

Nous verrons si dans ce match en attente à la date 4 de la phase 2, Mannucci garde la route après ses deux victoires consécutives ou si Melgar il faut en fait un second souffle après la victoire contre les garçons.

