Langreo est allé au cul dans les deux matchs joués et, en plus, ils ont encore un as dans leur manche. S’il a signé une étoile, le défenseur central Gonzalo, a à peine participé car il est arrivé à Ganzábal en juste assez de temps. Samedi, il peut faire un pas en avant dans un match spécial pour lui, à Burgos, sa ville natale, et contre son premier club. “Je veux jouer dans un stade important pour moi et rivaliser de toi à toi avec une grosse bite”.

Gonzalo avait toutes sortes de raisons pour avoir choisi Langreo: «J’ai quitté Ibiza tard et il ne restait plus grand-chose pour terminer le trimestre. De plus, ma femme est asturienne et nous voulions qu’elle aille à l’école à Oviedo. Et, surtout, mon amitié avec Dani López, que j’ai rencontré à Avilés “. D’autres équipes Asturian Second B l’ont testé, “mais ce n’étaient pas des offres fermes et, en plus, je pense que l’équipe de Langreo pourrait être un beau projet, avec des jeunes qui veulent pousser plus haut.”

A 36 ans, Gonzalo assure que “j’ai besoin de cette faim juvénile pour continuer à m’améliorer” et estime qu’il peut apporter l’expérience d’un footballeur régulier dans la catégorie et aussi avec deux saisons en deuxième division, avec Albacete. Il ne nie aucun de ses clubs, mais souligne qu’Oviedo (2008-2011) a laissé sa marque: “J’ai beaucoup d’amis de cette époque et je suis très conscient de leurs matchs.”

Mais maintenant c’est au tour de Langreo, où l’objectif est très clair: “Je sais d’où je viens et comment est le football dans les Asturies. J’ai fait partie de projets importants, avec un grand potentiel économique, mais ici nous pouvons avoir une belle saison. Et j’espère contribuer expérience que j’ai eue en tant que professionnel. ” Il assure que le vestiaire n’a pas été emporté par les deux premières victoires, “mais ils nous connaissent très bien car ils sont arrivés dans des matches très serrés”.