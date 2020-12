Mis à jour le 17/12/2020 à 18:13

Voulez-vous avoir dans votre maison Bébé yoda? Essayez ces bonnes étapes. Le personnage le plus aimé de l’année, et même le plus vendu, peut déjà être dans votre salon pour Noël grâce à Google grâce à une astuce simple que tout le monde peut essayer dès maintenant et sans programme.

Comme des animaux 3D, des insectes, des dinosaures et même des parties du corps humain, Google a décidé de sortir l’une des créatures les plus étranges et les plus réconfortantes de la série Disney Plus «The Mandalorian». Il s’agit de Bébé yoda.

Voulez-vous passer Noël ou le Nouvel An à faire la fête avec le personnage vert? Eh bien, il vous suffit d’avoir certaines exigences sur votre téléphone portable pour pouvoir le placer dans votre salon, salle à manger, cuisine, sur le dessus de la dinde, avec votre chien, votre enfant, votre famille, etc.

Il n’est pas nécessaire de télécharger un programme pour voir Bébé yoda, et encore moins un abonné premium Disney +. Regardez toutes les étapes.

De cette façon, vous pouvez faire en sorte que Baby Yoda accompagne votre arbre de Noël. (Photo: MAG)

COMMENT ACTIVER BABY YODA EN 3D AVEC GOOGLE

La première chose à faire est d’avoir Google Chrome comme navigateur principal. Tapez ensuite “Baby Yoda” ou “The Child”. Faites défiler vers le bas sur Google et vous verrez une option qui dit “Regardez Baby Yoda dans votre espace”. Cliquez sur “Voir en 3D” et une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Là, vous verrez un “Baby Yoda” plus grand et cliquez sur “voir dans votre espace”. Votre caméra sera activée. Choisissez le lieu et le tour est joué, ce sera “Baby Yoda” en 3D grâce à Google.

