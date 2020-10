Mis à jour le 28/10/2020 à 17:37

Google veut que vous fêtiez Halloween de manière amusante et divertissante, c’est pourquoi il a mis un nouvel œuf de Pâques à la disposition de tous les utilisateurs. Pour pouvoir voir un objet ou un animal en réalité augmentée, il suffit de taper son nom dans le moteur de recherche et de le visualiser n’importe où dans votre maison en 3D. Maintenant la même chose arrive avec un fantôme.

Dans le cadre de sa stratégie pour que les mineurs non seulement apprennent, mais aussi s’amusent grâce à l’utilisation d’un appareil photo pour smartphone, Google a lancé la possibilité d’invoquer un fantôme en utilisant son moteur de recherche le plus célèbre au monde: Google Chrome.

Mais pas seulement cela, vous pouvez aussi effrayer vos amis en leur disant que vous avez un squelette à l’intérieur de votre maison, prêt à passer le 31 octobre totalement seul avec lui.

Afin d’exécuter cette astuce de Google, il est nécessaire que vous disposiez d’un téléphone portable avec un gyroscope et des services de la société Mountain View. Ensuite, vous devrez effectuer ces étapes:

Pour invoquer le fantôme, vous devez ouvrir Google Chrome sur votre téléphone portable, puis vous devez taper Halloween dans le moteur de recherche, puis faites défiler vers le bas et vous verrez un fantôme. De cette façon, vous pouvez activer le fantôme de Google sans utiliser aucun programme alternatif. (Photo: Google) Cliquez là où il est dit: Afficher dans votre espace. Lorsque vous le faites, cliquez sur “Afficher en 3D” et vous obtiendrez Google pour accéder à la caméra du téléphone portable. À ce moment-là, allez dans un endroit ouvert et vous pourrez positionner le fantôme et même prendre une photo ou une vidéo avec lui.

