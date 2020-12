Mis à jour le 24/12/2020 à 21h37

Voulez-vous continuer à vous surprendre avec Google avant la fin de 2020? La société Mountain View sait que plusieurs personnes sont restées chez elles en gardant une quarantaine et en maintenant les soins respectifs pour éviter toute contagion autour du covid-19.

C’est pourquoi il a développé une série de jeux pour que non seulement les plus petits puissent en profiter, mais aussi les curieux. Saviez-vous que vous pouvez activer des animaux, des parties du corps humain, des fantômes et même Baby Yoda en 3D?

REGARDEZ: Voici comment activer Baby Yoda en 3D: voyez comment le faire sur Google

En utilisant la réalité augmentée, il est possible d’effectuer ces astuces en Google. Maintenant, le plus grand moteur de recherche au monde a permis de placer n’importe quel modèle de voiture le plus récent dans votre maison, votre salon, votre salle à manger ou votre terrasse.

Tout comme vous le lisez. Vous pouvez faire l’envie de plusieurs personnes en montrant votre nouvelle voiture en 3D à l’aide des serveurs de Google et réalité augmentée. Comment ça se fait? Suivez ces étapes.

COMMENT ACTIVER LES VOITURES OU VOITURES GOOGLE 3D

La première chose à faire est d’installer Google Chrome sur votre téléphone portable et de télécharger l’application appelée “Services Google Play pour la RA” sur Google Play. Une fois terminé, définissez simplement Google Chrome comme navigateur par défaut. Saisissez l’une de ces voitures: Corvette, Audi R8 2020, 250+, XC40 Recharge. Voici à quoi ressemblent les voitures 3D de Google. Lequel de tous les modèles souhaitez-vous essayer? (Photo: Google) En conséquence, faites défiler vers le bas et vous verrez un onglet qui dit “Afficher en 3D”. Par la suite, vous entrerez dans une nouvelle fenêtre pour vous permettre de choisir l’espace où vous voulez que la voiture soit à grande échelle et c’est tout. en 3D grâce à Google.