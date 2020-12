Mis à jour le 12/08/2020 à 18:55 PM

Avez-vous demandé et n’avez pas de wifi? Eh bien, c’est le truc de Google Maps que vous devriez mettre à l’épreuve. Si vous faites partie des personnes qui utilisent l’application pour connaître les rues et comment y accéder, cette astuce vous aidera beaucoup au cas où vous n’auriez pas de données ou qu’il n’y aurait pas d’Internet.

Il s’agit de la possibilité de pouvoir télécharger les cartes de Google Maps d’une manière assez facile et simple. Le meilleur de tous est que ces graphiques n’occupent pas trop de place sur votre appareil mobile, ce qui vous permet d’utiliser cette ressource s’il n’y a pas de Wi-Fi dans votre région.

REGARDEZ: Google Meet et l’astuce pour placer votre fonds virtuel gratuitement

Il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce, encore moins de vous connecter à une page étrange qui accède non seulement à vos informations personnelles, mais également à votre géolocalisation ou GPS.

Il faut préciser que Google Maps Cela a complètement changé le logo et avec lui a apporté une série de changements assez efficaces pour ceux qui veulent être guidés, comme la possibilité de modifier le pointeur pour un chariot vert, rouge ou jaune.

COMMENT TÉLÉCHARGER DES CARTES À PARTIR DE GOOGLE MAPS

La première chose à faire est de saisir Google Maps à partir de votre appareil Android ou iPhone. Cliquez sur “Rechercher ici” et saisissez le lieu que vous souhaitez télécharger. Lorsque vous le faites, vous verrez le pointeur rouge sur la carte et sous la description. Appuyez sur sur la description et toutes sortes d’informations seront soulevées. Là, cliquez sur le bouton “Télécharger”. De cette façon, vous pouvez télécharger une carte à partir de Google Maps. (Photo: MAG) Google Maps vous demandera de zoomer et de choisir la zone que vous souhaitez télécharger. Une fois que vous l’avez sélectionnée, téléchargez-la et c’est parti. À partir de ce moment, chaque fois que vous devrez utiliser Google Maps sans Internet, elle vous guidera sans vous couper. aucun moment.

EN SAVOIR PLUS SUR GOOGLE