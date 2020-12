Mis à jour le 12/09/2020 à 22:39

Comme chacun 12 décembre, des milliers de fidèles viennent élever leur foi et visiter les intérieurs du Basilique de Guadalupe dans le cadre de Jour de la Vierge de Guadalupe, dans Mexique. Bien que cet événement génère que plusieurs viennent au lieu religieux, cette année 2020, en raison de la présence du covid-19, ce ne sera pas la même chose. C’est pourquoi nous allons vous apprendre ce truc sensationnel de Google Maps.

Google Maps est l’application à partir de laquelle vous pouvez non seulement voir le nom des rues du monde entier, mais aussi visualiser les choses pendant que vous marchiez grâce à sa fonction Street View, qui est assez mise à jour.

Afin d’éviter les agglomérations susceptibles de générer des infections au COVID-19, la carte Google vous offre la possibilité de visiter, virtuellement, l’intégralité Basilique de Guadalupe de l’entrée du célèbre autel.

Il vous suffira de vous mettre à l’aise ou de préparer une prière à Notre-Dame pour lui dire ce que vous voulez le plus et faire prospérer la foi dans votre famille. Comme je le fais? Suivez ces étapes.

COMMENT VOIR LA BASILIQUE DE GUADALUPE SUR GOOGLE MAPS

La première chose à faire est d’ouvrir Google Maps Depuis votre ordinateur. Nous vous recommandons d’utiliser le PC car sur le téléphone portable, la carte n’est pas vue en grande dimension. Ensuite, dans le champ de recherche, vous devez écrire “Basilica de Guadalupe”. A ce moment-là, la carte vous guidera vers le Mexique Vous pourrez voir le plan de l’église. Ensuite, vous devrez cliquer sur Pegman ou le petit homme jaune et le placer sur la carte. À ce moment-là, vous pourrez entrer dans l’église sans problème. Promenez-vous gratuitement sur tout le site de la “Basilique de Guadalupe”. au Mexique par Google Maps.

CE QUI CÉLÈBRE LE 12 DÉCEMBRE

Chaque 12 décembre est célébré le jour de la Vierge de Guadalupe et le Mexique est pratiquement paralysé autour de l’image vénérée de la «brune miraculeuse». Et c’est que non seulement dans ce pays d’Amérique du Nord d’où son histoire est née, mais aussi dans le reste de l’Amérique latine et dans diverses parties du monde, des fidèles de l’Église catholique font un pèlerinage chez eux dans le basilique de Santa Maria de Guadalupe à Mexico, dans le but de le remercier chaleureusement d’avoir accompli un miracle ou de lui en demander un avec toute la foi du monde.

