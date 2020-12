Savez-vous ce qu’ils ont le plus recherché au Pérou en 2020 en Google? L’avez-vous fait aussi? Eh bien, ce classement vous surprendra un peu. On le sait, le moteur de recherche d’entreprises de Mountain View est l’un des plus utilisés au monde et, comme chaque année, ils présentent leur classement des “L’année en recherche».

Sans aucun doute, le COVID-19 a marqué cette année et les consultations des Péruviens sont largement liées à la pandémie et à l’arrivée du vaccin, ainsi qu’aux mesures adoptées par le gouvernement. Avec l’arrivée des premiers cas dans le pays, les gens ont commencé à s’intéresser davantage à ce virus et ont soulevé des questions telles que: «Qu’est-ce que le coronavirus?“ Oui “Comment prévenir le coronavirus? “.

Sur la base des mesures prises localement, des consultations ont également été générées Google relatif à “Carte de travail” Pourtant le “Suspension parfaite du travail”, ce qui a conduit les Péruviens à se renseigner sur les conditions nécessaires pour l’obtenir d’un côté et à comprendre la portée du second.

Les différentes initiatives liées à la réponse à la crise générée par la pandémie ont joué un rôle central dans les recherches des Péruviens en 2020. Cela s’est produit principalement avec le terme “Bonus universel” et la nécessité de connaître les exigences à travers la question “Comment s’inscrire au bon universel?” et requêtes liées à “Portefeuille numérique”.

De son côté, l’intérêt pour la finance occupe une place importante. Avec la libération des fonds de pension pour faire face à la crise due à la pandémie et la libération de l’indemnité pour temps de service, les Péruviens se sont tournés vers le moteur de recherche Google poser des questions liées à “Comment savoir dans quelle . je suis?”, “Comment savoir si je suis membre de l’ONP?” Oui “Comment savoir si j’ai un CTS?”.

De plus, l’isolement obligatoire nous a conduit à apprendre et à internaliser de nouvelles habitudes et outils numériques pour poursuivre les activités quotidiennes. Ceci est démontré par les consultations sur la plateforme gouvernementale pour l’enseignement à distance “J’apprends à la maison” et les outils “Zoom” Oui “Google Classroom”, au cours d’une année où l’éducation a connu le grand défi de se transformer avec la technologie comme alliée.

Personnages, événements et football

Mais tout n’était pas coronavirus, les Péruviens étaient également intéressés par les personnages et les événements actuels locaux et mondiaux. Dans la liste de “personnalités “ les plus populaires en 2020, se démarquent des personnages liés à la situation politique, au football et au divertissement du pays: la première place de cette liste est occupée par Francisco Sagasti, suivi de Diego Maradona, Gianluca Lapadula, Kobe Bryant, Manuel Merino, Naya Rivera, Eleazar Gómez, Rocío Silva Santisteban, Martín Vizcarra et Andrés Wiese.

Et dans la catégorie “événements“, le élections aux États-Unis C’était la période de l’année avec le plus grand intérêt chez les Péruviens, qui ont mis le football et les autres sports de côté pour suivre de près le résultat électoral parmi les candidats à la présidence américaine.

Et puisque nous parlons de football, Google Il a également révélé la liste des matchs de football qui ont généré une tendance dans l’année. Bien que de nombreux championnats aient été interrompus pendant quelques mois en raison de la pandémie, ils n’ont pas cessé d’être un sujet de conversation au niveau local. Sur le podium des matches les plus recherchés se trouvent quatre matches de l’équipe nationale péruvienne lors des tours de qualification de la Coupe du monde de football: le premier contre le Brésil, puis l’Argentine, le Chili et enfin le Paraguay.

Recherches 2020

CoronavirusBonus UniverselApprendre à la maisonPasse d’emploiZoomOnpe.Google ClassroomÉlections américainesÉlections Qatar 2022 Ce sont les mots les plus recherchés sur Google en 2020. Lequel avez-vous consulté? (Photo: Google)

Quoi

Qu’est-ce que le coronavirus? Qu’est-ce que la diphtérie? Que sont les vaccins? Que signifie uwu? Qu’est-ce que l’espace personnel? Que signifie tusa? Qu’est-ce qu’un virus? Qu’est-ce que la santé? émotions, qu’est-ce que la biodiversité?

Comme

Comment savoir dans quelle . je suis? Comment savoir où voter? Comment m’inscrire au bonus universel? Comment savoir si je suis membre d’un bureau de vote? Quel est le nom de l’année 2020? Comment savoir si je suis à l’ONP? Comment prévenir coronavirus? Comment savoir si j’ai un CTS? A quoi ressemblent les virus? Comment puis-je obtenir mon laissez-passer de travail?

Personnalités

Francisco SagastiDiego MaradonaGianluca LapadulaKobe BryantManuel MerinoNaya RiveraEleazar GómezRocío Silva SantistebanMartín VizcarraAndrés Wiese

Événements

États-Unis ÉlectionsQatar Qualifications 2022Champions LeagueÉlections 2020NBA PlayoffsSerie ALa LigaCopa Libertadores 2020Coupe d’Amérique du Sud 2020U23 Pré-Olympique

Parties de Football

Pérou vs. Brésil Pérou vs. Argentine Pérou vs. ChiliPérou vs. ParaguayArgentine vs. ParaguayChile vs. ColombieVenezuela vs. ChiliUniversitario vs. Cerro PorteñoBarcelona vs. BayernReal Madrid vs. Barcelone

Sujets sur Covid-19 Pérou

Astuces CoronavirusIvermectineCovid-19 PreventionSymptômes Coronavirus

Économie

Universal Bonus Labour Pass. Independent Bonus Rural BonusONP Electricity Bonus Digital Wallet Suspension parfaite du travail Second Bonus

Comment se fait le classement?

Google étudie une collection de plus d’un milliard de recherches effectuées sur Google au cours de l’année. Pour ce faire, nous utilisons des données provenant de plusieurs sources, y compris notre outil public Google Trends et d’autres outils internes. Nous filtrons ensuite les spams et répétons les recherches afin que les listes reflètent le véritable esprit de l’année.

