Encore une fois, le tournoi peut être joué au sein de Corona Park, mais jusqu’à présent, cet événement a presque ressemblé à un événement de tennis majeur. Pas de fans, pas de Roger Federer, pas de Rafael Nadal, pas de six des 10 meilleures femmes, pas de liberté de mouvement. Mais voici ce que nous avons eu: des bouleversements et des retours, des graines qui tombent et des graines survivant. Nous avons eu une part considérable de controverses – un jour, Benoît Paire d’Avignon écrira un mémoire – mais c’est toujours le cas. Ci-joint, masqué apposé, en trois tours, vos notes de mi-parcours de l’US Open 2020:

UNE

Frapper le bois (et les fibres de graphite et de carbone): Une certaine controverse. Un test positif. Certaines violations du protocole COVID-19. Mais dans l’ensemble, la bulle tient. Si à l’avance, vous aviez dit à l’USTA – et à toute la République du tennis – une semaine après, le tableau ressemblerait à ceci, vous pensez que les organisateurs se seraient inscrits.

Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Novak Djokovic: Avant le tournoi, la plupart des gens l’ont emmené contre le terrain. Une semaine après, il est toujours invaincu pour 2020 et le pronostic de l’US Open est inchangé.

Mères difficiles: Neuf d’entre eux sont entrés. Trois sont restés à cette écriture: Serena Williams, une résurgente Victoria Azarenka et Tsvetana Pironkova, qui est revenue après un congé de maternité de trois ans, et a battu la flegmatique Garbine Muguruza. Ensuite, elle a offert ce joyau: «Une fois que vous êtes devenue mère, vous ne perdez pas comme par magie votre capacité à jouer.» Il s’agit d’une véritable validation de la politique de congé de maternité de la WTA.

Canada: La championne en titre, Bianca Andreescu, est absente et le fidèle Milos Raonic a été éliminé par un tir ami. Mais Vasek Pospisil, Felix Auger Aliassime et Denis Shapovalov – dans des circonstances très différentes – sont dans le Sweet Sixteen.

Matteo Berrettini: Demi-finaliste l’année dernière, il n’a pas encore perdu de set.

Alize Cornet: N’a pas manqué un majeur depuis 2006. Elle est maintenant dans un match de son tout premier quart de finale.

Tennis universitaire: L’OG, John Isner (Géorgie), s’est peut-être incliné tôt, mais il a été battu à juste titre par peut-être le meilleur joueur universitaire de tous les temps, Steve Johnson (USC). De Cameron Norrie (TCU) à JJ Wolf (OSU) en passant par Jennifer Brady (UCLA) et Astra Sharma (Vanderbilt) – de nombreuses chansons de combat sont chantées. Les directeurs sportifs en prennent note.

Carla Suarez Navarro: Il est certes un peu étrange de mettre cela sous la rubrique des notes de lettres. Mais vous ne trouverez pas de joueur plus populaire parmi ses pairs. Je lui souhaite bonne chance.

B +

Kim Clijsters: Battait absolument un joueur classé pendant une heure. Ensuite, il a semblé que la blessure à l’abdomen s’annonçait et elle a perdu en trois sets contre Ekaterina Alexandrova. La question: quelle est la prochaine étape? Sur la seule frappe de balle, Clijsters a le top 20, sinon le top 10, talent. Combien de temps et d’énergie est-elle encline à consacrer?

Maxime Cressy: L’ancien UCLA Bruin n’avait pas beaucoup de réponses contre Tsitsipas mais quelle révélation. Il déploie cette curieuse tactique de se diriger vers le réseau après avoir servi. À chaque fois.

Andy Murray: A remporté un premier tour mémorable, une baisse de 0 à 2 sets et un rallye pour battre Yoshi Nishioka. A perdu un joueur de deuxième tour immémoriale, face à la FAA. Pour un gars qui déclenche des détecteurs de métaux avec le contenu de sa hanche et qui a pris sa retraite il y a 18 mois, ce n’est pas un effort minable.

B

Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Coco Gauff: Pas de crise, perdant 6-4 au troisième set face à un joueur favori. Mais abandonner un premier match gagnable – à un joueur qui avait une fiche de 1-8 sur la saison – doit piquer un peu. Surtout avec une autre confrontation avec Naomi Osaka en attente. Tout cela fait partie du processus. Sur l’argile …

Les jeunes setters 2-0: Nishioka, Jannik Sinner, Denis Kudla, Ulises Blanch et Mackenzie McDonald, tous deux sets pour s’aimer avant de battre en retraite contre des adversaires plus âgés. Victoires morales et pertes cruelles.

PTPA: Bon pour les joueurs pour l’organisation, la recherche d’une voix amplifiée et d’un portefeuille gras. Bon pour Djokovic et Pospisil – deux joueurs différents avec deux groupes d’intérêts personnels – pour avoir mené. La décision de la Professional Tennis Players Association de lancer sans la consultation de la moitié des joueurs de tennis professionnels était à la fois un mauvais regard et un faux pas stratégique. Quelques réflexions supplémentaires ici.

B-

Stef Tsitsipas: Perd ce qui a été – et sera probablement – le match du tournoi, 7-6 au cinquième à Borna Coric, après avoir gaspillé une avance de 5-1 au quatrième set et des balles de match. Si de son propre aveu, il lui a fallu des mois pour se remettre de sa défaite contre Wawrinka à Paris l’année dernière, vous vous interrogez sur le temps de récupération pour cette défaite. À son crédit, son tweet d’après-match était aussi classique que le match.

C

Incohérence: C’est le fléau d’un joueur de tennis. Et c’est le fléau des organes directeurs qui tentent d’établir leur crédibilité. Si vous avez un ensemble de règles COVID-19, respectez-le. Vous ne pouvez pas retirer deux joueurs (Pella et Dellien) d’un événement et ensuite, dans un ensemble de circonstances pratiquement identiques, créer une «bulle dans une bulle». Vous ne pouvez pas permettre à un joueur (Mannarino) de concourir et d’en tirer un autre (Mladenovic). Pour tout ce qui aurait pu mal tourner et ne l’a pas fait, c’était une erreur non forcée.

Le deuxième hôtel: Pas seulement un grand nom pour un album; la source de tant de problèmes de coronavirus. Un hôtel réservé aux joueurs est pratiquement hermétique. L’autre ne l’est pas. Et c’est là que les problèmes découlent.

L’absence du ventilateur: C’est formidable que l’USTA se soit précipitée pour organiser cet événement. Mais si vous avez déjà douté de l’importance d’un public en direct – de Venus Williams enfermé dans un match serré contre une graine, à tout le succès des joueurs universitaires, à ces matchs de double qui se sont terminés 7-6 en troisième – l’absence du la foule était remarquable.

Karolina Pliskova: La tête de série fait une sortie précoce, perdant au deuxième tour contre Caroline Garcia.

L’entretien pré-match: En fait, nous avons trouvé quelque chose d’encore plus incitant à la grimace, sans valeur et dénigrant à toutes les parties impliquées. L’entretien pré-match lorsque le joueur porte un masque.