La rencontre entre le Granada CF et l’Athletic Club au Nuevo Los Cármenes, qui se tiendra le vendredi 11 septembre à 21h00, débutera la nouvelle saison de LaLiga Santander, comme annoncé ce mardi par LaLiga, qui a donné savoir les horaires des deux premiers jours.

Nazaríes et Bilbaoans ouvriront une journée d’ouverture qui se terminera le lundi 14 du Deportivo Alavés et du Real Betis à Mendizorrotza. En ce sens, LaLiga a expliqué qu’elle avait programmé les vendredis et lundis ces jours-ci « conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juin de la section commerciale spécialisée 28 du tribunal provincial de Madrid, qui est toujours en vigueur, et que a confirmé l’appel de LaLiga élargir les mesures de précaution convenues contre la RFEF dans le sens d’ordonner à la RFEF par mesure de précaution la cessation de tout acte visant à empêcher la célébration des matches de championnat de la Ligue nationale les lundis et vendredis. «

Les matches de cette date Atlético de Madrid-Sevilla FC, FC Barcelona-Elche CF et Real Madrid-Getafe CF, dans lesquels sont impliquées des équipes ayant disputé des compétitions européennes en août, Ils se joueront entre février et mars 2021.

Pendant ce temps, le Real Madrid et Getafe déjà Ils seront libérés le deuxième jour; ceux de Zinédine Zidane visiteront Anoeta le dimanche 20 septembre à 21h00, et les azulones recevront Osasuna au Coliseum Alfonso Pérez le vendredi 18 à 21h00.

L’Athletic Club-FC Barcelona, ​​le Levante UD-Atlético de Madrid et le Sevilla FC-Elche CF seront également reportés ce jour-là.

Calendrier de la Liga Santander

1ère journée

-Vendredi 11 septembre.

Grenade – Athletic Club 21h00

-Samedi 12 septembre.

Eibar – Celta 16h00

Cadix – Osasuna 21h00

-Dimanche 13 septembre.

Real Valladolid – Real Sociedad 16h00

Villarreal – Huesca 18h30.

Valence – Levante 21h00.

-Lundi 14 septembre.

Alavés – Real Betis 21h00.

-Pas d’horaires confirmés.

Atlético de Madrid – Séville.

FC Barcelone – Elche.

Real Madrid – Getafe.

2e journée

-Vendredi 18 septembre.

Getafe – Osasuna 21h00

-Samedi 19 septembre.

Celta – Valence 16h00

Villarreal – Eibar 21h00.

-Dimanche 20 septembre.

Huesca – Cadix 16h00

Grenade – Alavés 18h30.

Real Sociedad – Real Madrid 21h00

-Lundi 21 septembre.

Real Betis – Real Valladolid 21h00.

-Pas d’horaires confirmés.

Athletic Club – FC Barcelone.

Levante – Atlético de Madrid.

Séville – Elche.