Grand geste de Isabel Díaz Ayuso. La Communauté de Madrid a annoncé que le pavillon historique de la IES Ramiro de Maeztu, populairement connu comme ‘Le frigo’, Il sera démoli “immédiatement” et reconstruit, après que le passage de la tempête Filomena à travers la capitale espagnole ait provoqué l’effondrement de son toit en raison de la quantité de neige accumulée.

«Le pavillon historique Le réfrigérateur de l’IES Ramiro de Maeztu il a subi l’effondrement de sa couverture en raison du poids de la neige accumulée. Nous allons le démolir immédiatement et le reconstruire pour récupérer au plus vite l’une des icônes du basket madrilène », a-t-il déclaré via Twitter. Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid.

Le pavillon historique «La Nevera» de l’IES Ramiro de Maeztu a subi l’effondrement de son toit en raison du poids de la neige accumulée. Nous allons le démolir immédiatement et le reconstruire pour récupérer au plus vite l’une des icônes du basket madrilène. pic.twitter.com/8uWz264O4a – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 12 janvier 2021

La grande quantité de neige accumulée sur le toit après le passage de la tempête Filomena, qui cause tant de dégâts, a provoqué son effondrement. La Nevera est le siège habituel de la carrière de la Étudiants Movistar Et cela a une grande valeur pour le basket madrilène, car de grandes figures du basket espagnol y sont passées et les plus jeunes continuent de s’entraîner.

❄️ Tout n’est pas beau dans la tempête et cela nous apporte une catastrophe: le tribunal de La Nevera, siège principal de la carrière, a subi de gros problèmes dans sa structure.

➡️ Heureusement, il n’y a pas de blessure corporelle à regretter.

⚠️ L’ACCÈS EST INTERDIT, pour des raisons de sécurité. pic.twitter.com/lASAYHgAqQ – Étudiants Movistar (@MovistarEstu) 10 janvier 2021

Posséder Étudiants Movistar a annoncé l’effondrement de La Nevera, domicile de l’équipe madrilène entre 1957 et 1971. “Tout n’est pas joli dans la tempête et nous apporte une catastrophe: le tribunal de La Nevera, siège principal de la carrière, a souffert de gros problèmes dans sa structure” . Un glissement de terrain qui, heureusement, n’a pas causé de blessures.