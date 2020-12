McLaren a atteint l’objectif qu’elle s’était fixé pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, terminant troisième du classement du championnat du monde des constructeurs de Formule 1, grâce à la cinquième place Lando Norris et le sixième de Carlos Sainz, l’équipe britannique a réussi à réduire les 10 points avec lesquels Racing Point avait un avantage dans cette course. McLaren a bénéficié de l’abandon de Sergio Perez et pour la dixième place de Balade Lance.

Grâce à sa sixième place, depuis Leclerc a terminé en dehors de la zone des points, Carlos Sainz a dépassé son coéquipier la saison prochaine chez Ferrari au classement des pilotes. Le Madrilène a ainsi terminé sixième de la Coupe du monde, égalant le résultat qu’il avait obtenu en 2018. Troisième, comme la saison précédente, Verstappen a terminé à nouveau, qui était celui qui avait remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Derrière Max verstappen, qui a mené de bout en bout à Yas Marina, les pilotes Mercedes ont terminé, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, dans cet ordre. Alex Albon, qui a peut-être couru une dernière fois pour Red Bull, a terminé quatrième. Septième, et avec le tour le plus rapide de la course, il a dit au revoir Ricciardo de Renault. L’Australien sera le remplaçant de Carlos Sainz chez McLaren et laissera son volant à Fernando Alonso la saison prochaine. Ils ont terminé la zone de points Gasly, huitième et Esteban Ocon, neuvième, qui sera le partenaire de l’Asturien la saison prochaine.

Classement du Grand Prix d’Abu Dhabi

Votre classement final de 2020 🎉 # AbuDhabiGP 🇦🇪 # F1 pic.twitter.com/RpWlMFOeOW – Formule 1 (@ F1) 13 décembre 2020

Classement mondial des pilotes de Formule 1

1. Lewis Hamilton – 347 points

2. Valtteri Bottas – 223 points

3. Max Verstappen – 214 points

4. Sergio Pérez – 125 points

5. Daniel Ricciardo – 119 points

6. Carlos Sainz – 105 points

7. Alexander Albon – 105 points

8. Charles Leclerc – 98 points

9. Lando Norris – 97 points

10. Pierre Gasly – 75 points

11. Lance Stroll – 75 points

12. Esteban Ocon – 62 points

13. Sebastian Vettel – 33 points

14. Daniil Kvyat – 32 points

15. Nico Hulkenberg – 10 points

16. Antonio Giovinazzi – 4 points

17. Kimi Räikkönen – 4 points

18. George Russell – 3 points

19. Romain Grosjean – 2 points

20. Kevin Magnussen – 1 point

21. Nicholas Latifi – 0 point

22. Jack Aitken – 0 point

23. Pietro Fittipaldi – 0 point

Classement mondial des constructeurs de Formule 1

1. Mercedes – 573 points

2. Red Bull Racing Honda – 319 points

3. McLaren Renault – 202 points

4. Racing Point BWT Mercedes – 195 points

5. Renault – 181 points

6. Ferrari – 131 points

7. Alpha Tauri Honda – 107 points

8. Ferrari Alfa Romeo Racing – 8 points

9. Haas Ferrari – 3 points

10. Williams Mercedes – 0 point