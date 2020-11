Après que Lewis Hamilton a été proclamé sept fois champion de Formule 1 en Turquie, l’excitation de ce Grand Prix de Bahreïn était dans la lutte pour la troisième place au classement du championnat du monde des constructeurs. McLaren a été le grand vainqueur de la course grâce à la quatrième place en Lando Norris et le cinquième de Carlos Sainz. Sergio Perez Oui Promenade Ils n’ont pas pu terminer la course, ce qui a permis à l’équipe britannique de dépasser Racing Point. Hamilton, pour sa part, qui était le pilote parti de la pole, a ajouté sa 95e victoire en Formule 1 à Bahreïn.

Les deux pilotes Red Bull sont restés derrière le pilote Mercedes. Verstappen a été deuxième et Albon a terminé troisième grâce à Sergio Perez Le moteur est cassé avec deux tours à faire. Un Grand Prix de Bahreïn s’est terminé après la voiture de sécurité, qui a été marquée par l’accident effrayant de Grosjean. Après un contact avec Kvyat sa voiture a heurté le mur, a pris feu et s’est cassée en deux. Malgré cela, et bien qu’il ait été piégé dans le feu pendant 27 secondes, le Français a pu sortir de la voiture de son propre pied. Stable, Grosjean il a été transporté par avion à l’hôpital pour voir s’il avait des os cassés.

Si Carlos Sainz a terminé quatrième et non cinquième, en plus d’un problème à son deuxième arrêt, car McLaren ne voulait pas de guerres. Lando Norris devançait le madrilène et l’équipe britannique a préféré finir comme ça pour ne pas compromettre des points très précieux dans la lutte pour la troisième place au classement du championnat du monde des constructeurs. Après le Grand Prix de Bahreïn, McLaren il lui reste 171 points, Point de course avec 154, Renault avec 144 et Ferrari avec 131.

Classement du Grand Prix de Bahreïn

TOUR 57/57: Confirmation de la commande finale #BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/oYXYFcpZEW – Formule 1 (@ F1) 29 novembre 2020

Voici comment se déroule le classement des pilotes du Championnat du monde de Formule 1

1. Lewis Hamilton – 332 points

2. Valtteri Bottas – 201 points

3. Max Verstappen – 189 points

4. Daniel Ricciardo – 102 points

5. Sergio Pérez – 100 points

6. Charles Leclerc – 97 points

7. Lando Norris – 86 points

8. Carlos Sainz – 85 points

9. Alexander Albon – 85 points

10. Pierre Gasly – 71 points

11. Lance Stroll – 59 points

12. Esteban Ocon – 42 points

13. Sebastian Vettel – 33 points

14. Daniil Kvyat – 26 points

15. Nico Hulkenberg – 10 points

16. Kimi Räikkönen – 4 points

17. Antonio Giovinazzi – 4 points

18. Romain Grosjean – 2 points

19. Kevin Magnussen – 1 point

20. Nicholas Latifi – 0 point

21. George Russell – 0 point

C’est ainsi que se déroule le classement des constructeurs du Championnat du Monde de Formule 1

1. Mercedes – 533 points

2. Red Bull Racing Honda – 274 points

3. McLaren Renault – 171 points

4. Racing Point BWT Mercedes – 154 points

5. Renault – 144 points

6. Ferrari – 131 points

7. Alpha Tauri Honda – 97 points

8. Ferrari Alfa Romeo Racing – 8 points

9. Haas Ferrari – 3 points

10. Williams Mercedes – 0 point