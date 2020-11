Je pense que je n’aimais rien de plus que de m’en tenir à la télévision – ou au transistor la nuit – et à suivre l’évolution des cyclistes. J’étais attiré par les plus petits noms, comme Alberto Fernández ou – mon favori – Ángel Arroyo qui, si je me souviens bien, a terminé deuxième du même Tour où Perico Delgado a commencé à exceller. Puis – dans les années 90 – arrivera Indurain: le premier athlète espagnol mécanisé, avec une formation entièrement scientifique. Les années quatre-vingt étaient autre chose, entre artisanal et génie. Bernard Hinault a détruit les courses en attaquant de loin, Laurent Fignon semblait le fils de Sartre et Lucho Herrera a inauguré le règne des grimpeurs colombiens en Europe. Nous avons découvert le vélo avec la majorité des Espagnols: des sommets épiques qui incorporaient, à la beauté des paysages et à la dureté du parcours, les racines d’une tradition. J’avais quelques coups de coeur: le Col d’Izoard, le Telegraph et le Galibier, le Puy de Dôme et la Croix de Fer; mais surtout le Tourmalet et le Mont Ventoux, que chantait Petrarca. Ce serait à la fin des années quatre-vingt que j’ai découvert les Dolomites, grâce au fait que Pedro Delgado dirigeait le Giro cette année-là et qu’il était diffusé à la télévision. A cette occasion – c’était au printemps 1988 – l’une des étapes les plus redoutables dont je me souvienne a été vécue avec la montée vers Gavia – 2 621 mètres d’altitude – au milieu d’une tempête de neige. Je n’ai jamais rien vu de tel, et je ne pense pas que je le reverrai jamais. Les cyclistes sont arrivés un par un les doigts gelés, frissonnant de froid, beaucoup tombant du vélo à cause d’une syncope. Plus que toute autre compétition, ce cyclisme nous a donné la mesure de la grandeur humaine, de notre capacité à dépasser nos propres limites. Le cyclisme est le seul sport qui continue de m’intéresser – sauf parfois le tennis -, le seul auquel je reste fidèle malgré le fait que mes références sont celles de mon enfance et de mon adolescence. J’aime suivre la montée vers le col du Stelvio en milieu d’après-midi – les murs enneigés, les courbes sans fin en fer à cheval – ou regarder les cyclistes tourner devant les murs d’Angliru. J’aime me souvenir que certaines de ces montagnes que j’ai escaladées à pied et que j’ai été heureux de parcourir ces paysages avec mes yeux.

J’aime croire qu’un jour je gravirai le Tourmalet – même en voiture -, ou Los Ancares, et que je respirerai l’air glacé au sommet du Gavia ou du Zoncolan ou du Mortirolo. Et j’aime parler à mon fils de ces choses, au lieu de la pandémie ou de la misère quotidienne du pouvoir, son mal nu. Je préfère que vous viviez tant que vous le pouvez dans un monde plus digne et plus noble que le nôtre.