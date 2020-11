Mis à jour le 19/11/2020 à 22:50

Heures et canaux. Boca Juniors contre. Lanús LIVE LIVE ONLINE TV par date 4 du groupe 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle 2020 dans un match qui se déroulera au stade La Bombonera. Le match est prévu pour 17h20 (heure péruvienne et deux autres en Argentine) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via le signal TNT SPORTS.

L’équipe de Miguel Ángel Russo tentera à nouveau d’ajouter trois points, après sa défaite surprise contre Talleres de Córdoba lors de la dernière journée. Dans ce duel l’invaincu de 16 partis que l’équipe «Xeneize» avait été brisé.

De son côté, Lanús tentera de surprendre sur le court de Boca et de se battre pour se qualifier pour la prochaine étape. Le départ de l’équipe grenat a été discret, ajoutant deux défaites et un nul.

Boca Juniors c. Lanús: horaires pour regarder le match de la Coupe de la Ligue 2020

Mexique – 16 h 20

Pérou – 17h20

Colombie – 17h20

Équateur – 17 h 20

Bolivie – 18h20

Venezuela – 18h20

Argentine – 19h20

Chili – 19h20

Paraguay – 19h20

Uruguay – 19h20

Brésil – 19h20

Espagne – 23h20

C’est ainsi que Boca Juniors arrive

Tout indique que DT ‘Xeneize’ optera pour une onze alternative pour la première fois du championnat. Cela peut être traduit après avoir vu la liste des convoqués pour le match contre Lanús, où les noms de plusieurs jeunes se détachent.

Avec le choc des huitièmes de finale pour la Copa Libertadores très serré -25/11 contre Internacional-, Russo n’alignera que quelques joueurs qui ont eu de la régularité après la pause en raison de la pandémie.

Esteban Andrada reviendra au but, après avoir été appelé en équipe nationale argentine. En revanche, Carlos Tevez n’a pas été cité pour ladite rencontre et sera sauvé pour le match au verre.

📋 Liste des cités pour recevoir Lanús dans la Bombonera. # VamosBoca 👊 pic.twitter.com/kORqi3K6uq – Boca Jrs. Officiel (de 🏡) (@BocaJrsOficial) 19 novembre 2020

Voici comment Lanús arrive

L’équipe de Luis Zubeldia a également un engagement de coupe la semaine suivante. Ils affronteront Bolivar pour la Coupe d’Amérique du Sud à La Paz. Cependant, l’entraîneur de ‘Grana’ a déclaré qu’il enverrait ses meilleurs hommes sur le terrain de La Bombonera.

“Nous allons essayer de faire de notre mieux car il y a quelques jours de récupération avant de jouer avec Bolívar et parce que c’est la dernière chance que nous avons dans le tournoi local de nous qualifier pour la phase suivante”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il a également souligné que Lautaro Acosta pourrait être pris en compte dès le onze de départ, après avoir surmonté un certain inconfort physique.

«Nous récupérions Lautaro et le prenions petit à petit, car nous n’avions pas de longues semaines de travail, peut-être ne pouvions-nous pas faire une récupération idéale, mais nous pouvons sûrement l’utiliser dès le début. Nous définirons le reste demain », a-t-il ajouté.

