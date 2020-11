Monterrey contre. Tijuana Les visages sont vus (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) avec les horaires et les chaînes de télévision ce mercredi 4 novembre au stade BBVA de Nueva León pour le match retour de la Copa MX. La transmission sera en charge de TUDN, Fox Sports, ESPN, A&M et TVC. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Regardez les principaux incidents de la comparaison par MINUTE PAR MINUTE du site web de Depor.com.

Les ‘Rayados’, formés par l’Argentin Antonio Mohamed, cherchent à rester avec la définition de la coupe et à inscrire un triplé dans le football aztèque.

Monterrey est l’actuel champion de la Ligue et de la Ligue des champions de la Concacaf, donc s’ils remportent la Coupe, ils seraient les vainqueurs des trois tournois auxquels une équipe de première division aspire dans le pays, sans compter la Coupe du monde des clubs. .

Contre le Tijuana du stratège argentin Pablo Guede, Monterrey a un avantage dans la série, car lors du match aller de la finale de la Coupe, ils ont battu ceux du nord du pays 0-1, avec un penalty converti par l’Argentin Nicolás Sánchez .

Monterrey c. Tijuana | Programme:

20h36 – Pérou, Mexique, Équateur, Colombie

21:36 heures – Venezuela, Bolivie, Etats-Unis (Miami)

22h36 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01:36 heures jeudi – Royaume-Uni

02:36 heures jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les Rayados vivent un présent positif au Mexique, ajoutant, avec le match aller de la finale de la Coupe, cinq victoires consécutives, dont quatre dans le tournoi Apertura 2020, dans lequel ils sont situés à la cinquième place du tableau avec un restant. jour de finalisation de la phase régulière.

La force de Monterrey réside dans son attaque, menée par l’Argentin Rogelio Funes Mori, le Colombien Avilés Hurtado et l’Ivoirien Ake Loba.

Dans la Ligue Apertura 2020, les Rayados sont la troisième équipe mexicaine qui tente le plus de tirs, Funes Mori étant le troisième joueur à accumuler le plus de tirs au but.

La situation actuelle de Tijuana de Guede est différente de celle de Monterrey. Après avoir présenté 30 positifs de covid-19, les Xolos n’ont plus gagné depuis le 30 septembre dernier, ils sont éliminés dans l’Apertura.

Malgré le présent compliqué de Tijuana, le Colombien Fabián Castillo s’est démarqué dans l’équipe en tant que footballeur qui génère le plus de déséquilibre sur l’aile gauche d’où il a remporté 51 duels offensifs dans l’Apertura.

Guede, arrivé à Tijuana en juin, ajoute une marque avec l’équipe de quatre victoires, deux nuls et 10 défaites et n’a pas encore trouvé un 11 idéal dans l’équipe, qui a subi des pertes il y a un mois de deux de ses bougies d’allumage dans l’attaque. , l’Equatorien Miler Bolaños et l’Argentin Ariel Nahuelpán.

Avec Castillo, l’attaquant équatorien Bryan Angulo est l’autre carte forte de l’attaque de Tijuana, qui se battra contre le courant ce mercredi.

